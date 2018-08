Perpignan, France

Les Dragons Catalans n'ont pas grand chose à espérer de ce Super 8 qui commence, il ont décidé de laisser quelques cadres au repos pour le premier match, ce vendredi à Warrington. Cinq jours après la demi-finale de cup et deux semaines avant la grande finale, c'est un effectif modifié qui fait le déplacement.

Ainsi, Vincent Duport revient dans le groupe. Des jeunes comme Ugo Perez et Mickaël Goudemand auront donc du temps de jeu également. Si la mission s'annonce méga périlleuse, nul doute que l'état d'esprit y sera côté catalan.

Ugo Perez : "Ca fait toujours super plaisir. C'est toujours la même sensation, comme si c'était mon premier match, ca fait plaisir de porter le maillot des Catalans. J'espère continuer à l'honorer du mieux possible. Bien sûr qu'il n'y a pas grand chose à espérer de cette compétition mais on veut montrer aux supporters que ce début de saison est bien du passé et que le vrai visage des Dragons Catalans est celui qu'on voit en ce moment. On va continuer à le prouver à chaque match même s'il y a peut-être moins d'enjeu.

On s'attend à un match rude, le coach a fait tourner en alignant pas mal de jeunes mais on va jouer avec les tripes, on va s'envoyer. Il y a quand même des cadres dans cette équipe pour nous apporter du soutien. L'avantage aussi c'est qu'on se connaît bien, on a fait la saison ensemble. On se retrouve à l'étage supérieur et ça fait plaisir, il y aura des automatismes."

Mickaël Goudemand : "Toujours super content de jouer avec les Dragons et en plus ce sera ma première fois en tant que titulaire en Super League. Je suis vraiment content et heureux. Bien sûr qu'il y a une petite pression, surtout à Warrington, on sait quelle équipe on a en face. Ca reste une bonne pression car je veux surtout faire un bon match. Sur un match de rugby tu te donnes à 100%, on ne s'occupe pas du score ou quoique ce soit, le but c'est de faire une grosse performance.

On s'entraîne tous les jours ensemble depuis longtemps donc les repères on les a et au fur et à mesure du match, on sera de plus en plus à l'aise. Ils vont vouloir montrer qu'ils sont présents, deux semaines avant la finale, ils vont être agressifs surtout devant leurs supporters. Ca va être un beau match difficile. Même s'il y a beaucoup de joueurs au repos de notre côté, ça reste une répétition avant la finale de Wembley."

Le groupe des Dragons pour Warrington

Ugo Perez de retour dans l'équipe des Dragons Catalans © Maxppp - Michel Clementz

1. David MEAD

3. Iain THORNLEY

4. Brayden WILIAME

5. Fouad YAHA

6. Samisoni LANGI

8. Rémi CASTY

12. Benjamin GARCIA

15. Mickael SIMON

16. Vincent DUPORT

17. Jason BAITIERI

18. Thibaud MARGALET

19. Michael McILORUM

22. Lucas ALBERT

23. Antoni MARIA

24. Alrix DA COSTA

26. Lambert BELMAS

27. Ugo PEREZ

32. Mickael GOUDEMAND

34. Kenny EDWARDS