Les supporters à fond derrière le club de rugby de Sarlat malgré la démission du président

"Sarladais, allez allez allez !" En tribune, on tambourine, on s'égosille, les supporters de l'US Bergerac en face sont venus nombreux alors il faut faire du bruit. Le stade Christian Goumondie est plein à craquer en ce dimanche pluvieux, les spectateurs sont agrippés aux barrières sur le bord du terrain. Pour ce match au sommet de la Fédérale 2, le Club Athlétique Sarladais (CAS) affronte l'US Bergerac. Le premier contre le deuxième de la poule, mais surtout le premier match de Sarlat depuis la mise en examen de son président Dominique Einhorn.

Les soupçons qui pèsent sur l'homme d'affaire sont lourds. Escroquerie, fraude fiscale, entre autres, la liste est longue. Il conteste les faits reprochés. Placé sous contrôle judiciaire, il n'a pas le droit d'entrer en contact avec les dirigeants du club, maintenus dans le noir jusqu'à présent sur les contours exacts de l'enquête. Les supporters aussi. Et le journaliste qui s'approche n'est pas vu d'un très bon oeil : "Il y a de la jalousie, c'est tout !", tranche Jean-Claude, un supporter de longue date : "Il y a tellement de conneries qui sont dites, mieux vaut que tout le monde se taise."

"Je le soutiens à 100%"

"Nous on ne sait rien. Il y a la présomption d'innocence pour ce monsieur, après, le club ça n'a rien à voir avec ce monsieur, c'est pas Sarlat Rugby, c'est le CAS. C'est même pas CASPN, c'est le CAS ! Nous, on est Sarladais, on est Cassistes, terminé, on n'en parle plus", assène Jacques, avant de s'éloigner. Le début de match serré contre des Bergeracois accrocheurs n'aide pas à détendre l'atmosphère. Mais bientôt Sarlat marque, Sarlat enchaîne, Sarlat creuse l'écart, et les tambours s'affolent.

Didier, ancien joueur du club, sourit en voyant les points défiler sur le tableau d'affichage. L'écharpe Sarlat Rugby autour du cou, pas question de lâcher le président : "Moi je suis un fidèle. Même après tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, qui le traitent d'escrocs et de tout, ce ne sont même pas des supporters ! Moi, je le soutiens, à 100%, et je n'en ai pas honte !". Depuis sont arrivée au club, l'homme d'affaire a construit une véritable dream team, avec des anciens de Pro D2 et des joueurs sous contrats, qui écrase la concurrence dans une division amateure.

L'arbitre siffle la fin du match. 26-14, Sarlat enchaîne sa seizième victoire en seize matchs et reste invaincu cette saison. Une larme au bord de l'oeil, le capitaine du CAS Jonathan Laporte tient à dédier la victoire à son président : "C'est un peu d'émotion, il y a beaucoup de monde qui est venu, certains pour nous voir tomber. Mais on peut compter sur le public de Sarlat, et avec l'ensemble du groupe, on voulait remercier une personne qui n'est pas là aujourd'hui, on sait tous de qui je parle. Cette victoire lui est dédiée".

"Rendez-vous en phases finales"

Mais parmi les supporters, certains commencent à douter du conte de fées. Michel, assis dans la grande tribune : "Je l'ai toujours dit, c'est un peu trop beau. Tu crois que les gars, si on ne les paie plus, ils vont rester ?" On n'en est pas là. Dominique Einhorn, à travers ses sociétés, devait fournir la moitié du budget de 940.000 euros du club cette saison, à travers des virements mensuels de 50.000 euros. 182.000 ont été versés depuis le début de saison, indique le club. Le virement de janvier n'a pas été versé, mais le club a tout de même réussi à payer ses engagements, salaires et frais.

Le CAS compte sur les belles recettes du match contre Bergerac, et contre Belvès dans deux semaines, pour faire de la trésorerie. "Après, entre nous... Sarlat en Pro D2, c'est un rêve un peu, non ?" souffle Michel, le supporter. La Pro D2 d'ici cinq ans, c'est l'objectif qu'avait affiché Dominique Einhorn en reprenant le club. Pour le capitaine Jonathan Laporte, il n'y a pas de doute à avoir : "Certains nous délaissent, mais on leur donne rendez-vous en phases finales, et j'espère qu'il y aura un bonhomme avec nous".