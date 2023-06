"Peut-être la plus folle" : Thomas Ramos revient sur cette finale Toulouse-La Rochelle

On donnait Toulouse presque mort à la 78e minute de cette finale. C'est le moment qu'a choisi Romain Ntamack pour transpercer la défense rochelaise pour offrir le sacre aux Rouge et Noir. Retour sur cette finale avec l'arrière Thomas Ramos.

Thomas, vous y croyez encore à la 78e ?

On avait à coeur de faire un gros match et de ne rien lâcher. C'est ce qu'on s'était dit dans le vestiaire. Quoiqu'il arrive, qu'on ait de l'avance ou du retard au score. Notre mentalité a fait qu'on va chercher cet essai. Quel bonheur de ramener ce Bouclier.

Tu vois l'action de Romain ?

Je me relève d'un ruck, je pars dans le sens et je vois Romain passer. Quelle joie de pouvoir courir derrière lui en le voyant aller marquer. C'était juste génial.

Quelques minutes avant, il ne trouve pas une touche importante...

C'est là qu'on voit les grands joueurs. Sur cette dernière action, il montre le caractère qu'il a.

C'est ta finale la plus dingue ?

Chaque victoire est belle, mais là c'est sûr que d'aller la chercher à la dernière minute, c'est une superbe victoire. Peut-être la plus folle oui parce qu'on gagne à la fin et parce qu'on ne maîtrise peut-être pas le match comme les précédents malgré notre très bonne entame.

22 titres en 30 finales, c'est exceptionnel non ?

Les anciens ont fait le travail avant nous mais c'est sûr. On a un héritage derrière nous et on est une génération qui a envie de continuer à écrire l'histoire de ce club. Quand on est Toulouse, on se doit d'essayer de gagner des titres. On essaiera de revenir au Stade de France dans les années qui arrivent.