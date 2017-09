Crise au CA Brive : Philippe Carbonneau quitte son poste d'entraîneur

Le CA Brive est dans la tourmente. Après cinq défaites en cinq matches, Philippe Carbonneau, entraîneur des arrières du CA Brive, quitte ses fonctions. Il sera remplacé par Jean-Baptiste Péjoine et Sébastien Bonnet, jusqu'à la fin de la saison.

Après sa cinquième défaite de la saison face au Stade Toulousain le weekend dernier, Brive s'enfonce sans doute un peu plus dans la tourmente. Philippe Carbonneau a décidé de "faire une pause dans sa carrière d'entraîneur", selon le communiqué de presse publié ce mercredi par le club corrézien. "Après six saisons au club, je sens que j'ai besoin d'arrêter et faire un break", commente-t-il.

Les joueurs ont besoin d'un nouveau message, d'autre chose

En prenant cette décision, Philippe Carbonneau assume une part des responsabilités dans les déboires du club : cinq défaites en cinq matchs, dont trois défaites à domicile. Les Brivistes pointent à la dernière place du classement avec un seul point marqué. "Je n'ai jamais triché dans ma carrière et je sais qu'aujourd'hui les joueurs ont besoin d'un nouveau message, d'autre chose", ajoute l'ancien international français. "Je reste et je resterai toujours un fervent supporter du CA Brive", conclut-il.

Il sera remplacé jusqu'à la fin de la saison par Jean-Baptiste Péjoine, qui a pris sa retraite de joueur en fin de saison dernière, et Sébastien Bonnet, ancien briviste et entraîneur de l'USA Limoges, l'an passé. Le club corrézien compte sur eux pour atteindre l'objectif du maintien du XV briviste en Top 14.

Brive se déplacera donc ce dimanche, sur la pelouse de Montpellier, sans Philippe Carbonneau sur le bord du terrain. L'électrochoc sera-t-il suffisant face à l'un des cadors du championnat ? Début de réponse en direct sur France Bleu Limousin et sur francebleu.fr dimanche à partir de 12h30.