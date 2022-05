Philippe Delarue, adjoint aux sports à la ville de Brive : "La Pro D2, je n'y pense même pas"

En début de saison, on a beaucoup parlé du Stadium côté pelouse. Un champignon s'y était infliltré et avait obligé les jardiniers à tout reprendre pour qu'elle soit en bon état. On a aussi entendu depuis le début de l'année que le projet de quatrième tribune était bien avancé. Dans les coulisses du Stadium, on a posé la question à l'adjoint aux Sports de la mairie de Brive, Philippe Delarue.

Le dernier match à domicile approche. Ensuite, il ne devrait plus y avoir de rencontres de rugby sur place. Est ce que, comme l'année dernière, la pelouse va se reposer. Aura-t-elle à subir des travaux cet été?

Oui, il est prévu effectivement de scalper le dessus du terrain et une replantation sur le terrain pour le refaire pendant la période du mois de juin, juillet et jusqu'à mi-août, comme on l'a fait lors de la dernière saison.. Cela nous permettra de redémarrer avec une pelouse dans un état correct pour accueillir le démarrage du championnat de France de rugby à partir du mois de septembre.

Les jardiniers de la Ville sont seuls aux manettes ?

Oui, tout à fait. Ça va être fait en régie directe et par nos propres jardiniers qui ont la compétence et les capacités de pouvoir le faire. On l'a vu d'ailleurs sur l'état du terrain, ils ont bien ramené le terrain suite aux aléas que nous avons eu au début de la saison dernière.

Où en est le contentieux avec Art Dan, la société qui entretenait la pelouse (la mairie avait dénoncé le contrat en début de saison) ?

Il est toujours en cours. On a bloqué la partie défraiement qu'on devait leur attribuer. Le passage en régie directe n'a aucun impact financier sur la Ville. C'était dans le cadre de l'aménagement de la pelouse hybride où on était accompagné par la société Art Dan pour les premiers entretiens du terrain. Art Dan n'a pas joué le rôle qu'il aurait du jouer, c'est tout ce qu'on peut leur reprocher.

Dans l'avenir, le club du CAB souhaite aussi installer une quatrième tribune à l'emplacement des actuels courts de tennis. Là aussi, c'est en bonne voie. Qu'est ce qu'on peut dire actuellement sur ce projet?

Moi, ce que je peux dire si vous préférez, c'est qu'on a passé en délibération du mois de décembre, la délocalisation des terrains de tennis, puisque le CAB tennis aura cinq nouveaux courts tout neuf qui seront installés à la Garenne Verte, avec deux mini tennis. Ca s'est fait et ça va voir le jour. Ils auront aussi un siège sur place qui leur sera attribué. Après sur l'implantation de la quatrième tribune, c'est le CAB qui est maître d'œuvre, donc c'est eux qui mettront le calendrier d'aménagement de cette tribune.

La ville de Brive a tout à gagner à installer une quatrième tribune ?

Oui. Il y a des personnes qui ne sont pas favorable à ce projet et qui vous diront que le stade n'est pas plein, et qu'il n'y a pas d'intérêt de faire un autre tribune. Pour le CAB, ils y a deux avantages : celui de vendre vendre des loges, et là, ils ont beaucoup de demandes au niveau des loges Et puis, ça fera des locaux supplémentaires, et là aussi, ils en recherche. Aujourd'hui, c'est un club qui va de l'avant et ils sont toujours dans la recherche de dynamiser et de faire avancer le club et c'est tout à leur honneur. Elle est attendue cette quatrième tribune par le club.

Quel est le coût pour la collectivité de Brive ?

La tribune pure est un financement direct du CAB. C'est le déplacement des courts de tennis qui est à la charge de la collectivité. Cela engendre des dépenses financières aux alentours de 800 000 euros (déplacement, aménagement à la Garenne Verte et installations pour les clubs qui étaient sur la Garenne Verte et qu'on doit délocaliser aussi). On l'assume.

Bon, un dernier mot à l'adjoint aux sports. Vous imaginez une descente en Pro D2 cette année ?

Je n'y pense même pas. Je vous le dis franchement, je n'y pense même pas, mais pas du tout. J'ai confiance au club, j'ai confiance aux dirigeants qui le font vivre, j'ai confiance aux joueurs, j'ai confiance au public, j'ai confiance en tout le monde et pour moi, je me projette pas du tout en deuxième division.