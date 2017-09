Philippe Kallenbrunn (Peur sur le rugby) : "le constat c'est qu'il y a un problème" avec la santé des joueurs

Auteur du livre "Peur sur le rugby", en librairie depuis le 6 septembre, dans lequel il alerte sur "les dérives d'un sport extrême" et ses conséquences sur la santé des joueurs, Philippe Kallenbrunn était ce lundi l'invité de Club XV, l'émission rugby de France Bleu Toulouse.

"Si je me suis lancé dans cette enquête, c'est que je me suis rendu compte qu'on parlait de plus en plus de la santé des joueurs et que les joueurs en parlaient eux mêmes", explique Philippe Kallenbrunn au micro de Paul Ferrier. "Le constat c'est qu'il y a un problème, bien évidemment. Un gros problème dans le rugby professionnel et peut-être surtout dans le rugby amateur".

Le livre de Philippe Kallenbrunn sort alors que la Ligue Nationale de Rugby lançait mardi dernier son premier Grenelle de la santé des joueurs de Top 14 et de Pro 2, rassemblant une douzaine de personnalités, des joueurs, des entraîneurs, des dirigeants, des médecins et l'ancien sélectionneur Marc Lièvremont. Objectif : proposer des solutions à l'inquiétante augmentation des blessures ces dernières années sur les terrains de France.

Au sujet de l'affaire Laporte - Altrad : "Je ne suis pas manipulé"

Philippe Kallenbrunn revient également sur les révélations qu'il a publiées dans le Journal du Dimanche au sujet de Bernard Laporte, soupçonné d'avoir fait pression sur la commission d'appel fédérale quant à la réduction des sanctions touchant Montpellier, dont le président Mohed Altrad, principal sponsor du XV de France depuis le mois de mars, a signé avec Laporte un contrat d'image pour un montant de 150.000 euros (contrat annulé depuis).

"Evidemment je ne suis absolument pas manipulé, se défend-il. Je suis un journaliste qui enquête, qui recueille des informations et qui les publie quand elles sont de nature à démontrer un certain nombre d'irrégularités. Et quand un président de la Fédération française de rugby qui bénéficie d'un contrat avec un président de club de Top 14 intervient ensuite directement sur une commission d'appel indépendante de la FFR, je trouve ça très limite. Mais les enquêteurs du ministère en jugeront".

Egalement invité du Club XV ce lundi : Tony Moggio, ex rugbyman amateur à Castelginest au nord de Toulouse, devenu tétraplégique suite à une blessure.

