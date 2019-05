Philippe Saint-André " Cette montée en PRO D2 , c'est la victoire de tout un territoire "

Philippe Saint-André à Valence pour le match de la montée en PRO D2 du VRDR

L'ancien capitaine et sélectionneur du XV de France a suivi la seconde mi-temps du match contre Blagnac ce samedi au stade Pompidou quelques heures après avoir commenté la demi-finale du championnat d'Angleterre entre les Saracens et Gloucester pour les antennes de RMC Sport en tant que consultant. L'ancien ailier des damiers de Romans à la fin des années 80 a particulièrement apprécié cette soirée historique pour le rugby de Drôme-Ardèche.

On ne peut être que content de cette belle aventure , il faut d'abord féliciter Johann Authier , les joueurs et les dirigeants qui ont su construire un projet intelligent autour de cette fusion. J'ai beaucoup d'affection pour eux , ce sont des gens passionnés qui ont permis à notre territoire de retrouver du rugby de haut niveau. Avec plus de 10 mille personnes dans le stade on se rend compte une nouvelle fois que c'est une terre de rugby. La PRO D2 , c'est un autre monde mais je fais confiance au groupe et aux dirigeants pour bien aborder cette nouvelle compétition très exigeante. Ce samedi soir on a vu des anciens joueurs de Romans , de Valence , de La-Voulte , c'est beau , ça rappele les belles années de Romans à la fin des années 80 quand je débutais ma carrière sous le maillot de l'USRP. Je crois que ça fait 30 ans que je ne suis pas venu au stade Pompidou , il n'y a pas d'amertume , c'est comme ça. Le stade Guillermoz n'a pas subi d'aménagements depuis de nombreuses années , c'est le monde professionnel avec ses exigences. J'espère que ce club va encore grandir et je pense que l'avenir c'est un stade intermédiaire entre Romans et Valence.