Philippe Saint-André invité de 100% MHR en Facebook Live sur France Bleu Hérault

Nommé directeur du rugby au MHR en mars dernier, Philippe Saint-André est l'invité de Bertrand Queneutte, ce mercredi, sur France Bleu Hérault. L'ancien sélectionneur du XV de France expliquera sa mission et évoquera l'avenir du club et du Top 14, stoppé en raison de l'épidémie de coronavirus.

PSA a dirigé l'équipe de France entre 2011 et 2015

L'arrêt du championnat de Top 14, l'issue à donner à la saison en cours, la préparation de la prochaine, les conséquences sportives et financières de la crise liée à l'épidémie de Covid-19, le mercato, ou encore les actions solidaires mises en places par le club et les salariés, voilà les sujets que nous évoquerons, ce mercredi, avec le directeur du rugby à Montpellier. Philippe Saint-André nous accorde un grand entretien, sur France Bleu Hérault.

Il expliquera son travail au sein du club héraultais qu'il entend faire grandir encore dans les mois et les années à venir. Il répondra en direct et en visio via un Facebook Live aux questions de Bertrand Queneutte. L'ancien sélectionneur réagira aussi à vos messages.

