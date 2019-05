PHOTOS | Club XV : Spécial Castres Olympique

Castres, France

Le Castres Olympique a pris de la hauteur en ce début de semaine. Le CO, 5e de Top 14, est en stage de fin de saison à Saint-Lary dans les Hautes-Pyrénées jusqu'à jeudi soir. L'occasion pour France Bleu Occitanie de s'inviter aux côté des Castrais lundi soir pour un Club XV spécial.

Pour le premier jour de stage, on troque le ballon ovale pour les raquettes © Radio France - Julien Balidas

La fin de la saison

Au programme de ce stage : du rugby mais aussi et surtout, de la cohésion de groupe. Le champion de France en titre n'est pas encore assuré de jouer les barrages. Alors Christophe Urios serre les rangs. L'ancien talonneur y croit pour sa dernière saison à la tête du CO : "Je ne suis pas de nature à être inquiet. On sait ce qu'on vaut, ce qu'on est capable de faire."

"On peut très bien finir quatrième que huitième cette saison, ça on le sait tous, annonce le manager castrais. Ça use quoi ! Des saisons comme ça, ça use. Après, il faut prendre nos responsabilités et gagner des matchs. Moi je ne vis pas cette saison comme la dernière, mais plutôt comme un grand défi à relever. Si elle doit s'arrêter le soir de Toulon, je n'aurai aucun regret, j'aurai fait tout ce que je pouvais pour le Castres Olympique."

Les joueurs ont quatre jours pour se retrouver © Radio France - Julien Balidas

Les Bleus

Quand Julien Balidas lui parle du XV de France, Christophe Urios, botte en touche avec, peut-être, un peu de mélancolie : "Je n'ai pas d'avis à donner, je ne connais pas le casting. Je suis bien content pour Laurent Labit. Les rêves sont faits pour être... vécus. Donc après le reste ça ne me regarde pas. Je ne vais pas dire que ça ne m'intéresse pas, mais ça ne me regarde pas."

Thomas Combezou, Yannick Caballero et Ludovic Radosavljevic ont participé à ce club XV spécial © Radio France - Radio France

