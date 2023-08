PHOTOS - "Ils sont tous énormes, ils font 2 mètres", les Samoans impressionnent à l'entraînement à Anglet

Le stade Jean Dauger ne déroge pas à la règle. Il sera à nouveau complet (13.500 personnes) ce samedi soir pour le match de préparation entre l'Irlande et les Samoa à 20h45. La première nation du rugby mondial termine sa préparation à deux semaines du mondial en France après avoir séjourné à Biarritz ces derniers jours. Les Samoa, quant à eux, se sont entraînés à Anglet au stade Orok Bat, au milieu de la Pinède et surtout devant une poignée de locaux et d'habitués des lieux qui ont été impressionnés par leur physique.

Les Samoa au milieu de la Pinède pour peaufiner leurs gammes avant le début du mondial. - Ville d'Anglet

Irlande-Samoa, une rencontre à vivre en direct sur France Bleu Pays Basque à partir de 20h30 pour la prise d'antenne et 20h45 pour le coup d'envoi.

