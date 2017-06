PHOTOS. L'arrivée sans fanfare des joueurs du RCT à Toulon après la défaite face à Clermont dans la finale du Top 14

Les joueurs du RCT ont atterri lundi matin à l'aéroport de Hyères-Toulon à 10H35 mais seulement deux supporters étaient présents après la défaite dimanche soir face à Clermont (22-16) en finale du top 14 de rugby au stade de France. Du jamais vu après

Les joueurs du RCT ont du mal à se remettre de leur défaite dimanche soir au stade de France, en final du Top 14 de rugby, face à Clermont (22-16). Ils ont atterri lundi matin à l'aéroport de Hyères-Toulon (Var) à 10H35 et ont été accueillis par seulement deux supporters et les rares journalistes présents.

Les joueurs du RCT attendent leurs bagages © Radio France - Sophie Glotin

Louis et Gérard, les deux supporters présents regrettent d'être seuls mais Gérard relativise "c'est déjà un exploit cette finale". Les deux supporters toulonnais en profitent pour discuter avec les joueurs.

Un supporter discute avec Anthony Belleau © Radio France - Sophie Glotin

Thank you Rugby!!



It's been a fun ride.. pic.twitter.com/OqB7PV4oEp