PHOTOS : L'ASM retrouve son public lors d'un entrainement délocalisé à Besse

L'ASM Clermont Auvergne a délocalisé son entrainement à Besse (Puy-de-Dôme) ce mardi. Pour l'occasion le public s'est déplacé en nombre pour revoir jouer les Auvergnats "en vrai" après presque un an sans match en public à cause de la crise sanitaire.

Plus de 200 personnes se sont réunies autour des barrières du stade de Besse, et dans la petite tribune. Certains venus de Clermont-Ferrand, d'autres de Narbonne. Avec une envie, celle de revoir (enfin) leurs joueurs préférés. A cause de la crise sanitaire, une très grande partie d'entre eux n'a pas pu assister à un seul match depuis presque un an.

Jeux avec ballons et premiers contacts

Alors pendant la grosse heure et demie qu'a duré l'entraînement, ils ont applaudi les Auvergnats, entonné quelques chants pour eux aussi se remettre en forme avant d'attaquer la nouvelle saison. Pendant ce temps, les joueurs enchaînent les exercices : jeux de passes, attaque de la ligne d'avantage, exercices offensifs… Le tout sous le regard de leur nouvel entraîneur, Jono Gibbs de retour en terres clermontoises.

Les rugbymen auvergnats ont enchaîné les exercices avec le ballon © Radio France - Antoine Loistron

Du côté des joueurs il y avait quelques surprises avec la présence sur le terrain de Tomas Lavanini. Le deuxième ligne argentin, recrue de l'intersaison, devait être en vacances avant de participer au Rugby Championship à la fin de l'été. Mais il a voulu être avec ses coéquipiers. En revanche, Camille Lopez est resté sur le bord de la touche, légèrement touché, tout comme Sébastien Vahaamahina ou encore Jean-Pascal Barraque, récemment opéré d'une hernie discale.

Petit répit sur le bord de touche avant de retourner ferrailler © Radio France - Antoine Loistron

D'autres entrainements délocalisés devraient avoir lieu d'ici les premières rencontres amicales dont un peut-être dès la semaine prochaine. Le club évoque aussi la possibilité d'aller s'entraîner une fois dans l'Allier ou en Haute-Loire.

