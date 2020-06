PHOTOS - L'USAP poursuit son entraînement et le nettoyage

Alban Roussel et les joueurs de l'USAP poursuivent l'entraînement et le nettoyage

L'USAP s'organise et s'adapte. Depuis trois semaines, les Catalans ont repris l'entraînement dans des conditions forcément spéciales. Le changement se constate dès l'arrivée au parc des sports. Avant même de pénétrer dans l'enceinte du centre d''entraînement, les joueurs doivent répondre un questionnaire et une prise de température est obligatoire : "s'il y a le moindre doute sur un joueur, il ne peut pas accéder au centre", expliquent les entraîneurs.

Les joueurs sont d'abord répartis en deux grands groupes. Le premier vient sur la première partie de matinée et le deuxième ensuite. Le chassé-croisé s'effectue entre 10 heures et 10 h 30. Une fois sur place c'est par petits groupes de quatre ou cinq que les joueurs se succèdent sur les différents ateliers. Les lingettes, le gel, les masques ont désormais une place centrale dans ces locaux sportifs du club. Des lignes supplémentaires ont été tracées sur le terrain pour que chaque joueur ait son couloir pour courir, les vélos sont espacés et des cerceaux au sol servent à délimiter les emplacements que chaque joueur dépose ses affaires.

Un nouveau fonctionnement auquel il a bien fallu s'habituer : "Ça a été compliqué les premières temps, explique le deuxième ligne Tristan Labouteley, mais bon on est surtout contents de se retrouver et de ne plus avoir à s'entraîneurs seuls à la maison. Au fur et à mesure on rajoute des trucs à l'entraînement donc ça se passe bien."

Ça fait bizarre de devoir désinfecter un ballon

Événement cette semaine : les passes sont de nouveau autorisées ! Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Une sensation de plaisir pour les joueurs même si le contexte reste original : "oui, ça fait bizarre de devoir désinfecter le ballon, raconte l'ouvreur Quentin Etienne. Je n'aurais jamais pensé devoir désinfecter un ballon ou devoir nettoyer tout le matériel. Mais le fait de pouvoir se refaire des passes, ça fait du bien."

Avant et après chaque atelier, on peut donc voir les joueurs sortir les lingettes et les produits pour désinfecter ce qu'ils viennent d'utiliser. Ils s'y font même s'il y a une forme d'impatience : "vivement que ça s'arrête, se lamente le talonneur Charles Géli, pour travailler ce n''est pas le plus simple, on ne peut même pas prendre de douche, on se débrouille comme on peut." A peine Charles Géli a fini sa phrase qu'un joueur justement innove pour se doucher en tirant un tuyau d'arrosage pour s'installer sur un coin de pelouse.

Ce mode d'entraînement inhabituel devient la norme, les joueurs se sont vite disciplinés : "ça a été compliqué à mettre en place, commente l'entraîneur Gérald Bastide, c'est difficile et nouveau, il a fallu réfléchir à des ateliers différents. Désormais on a le droit de se faire des passes, c'est donc une très bonne chose. Désormais, on attend de pouvoir réduire les distances de sécurité pour passer aux situations de contact."

A la fin du mois, les joueurs auront quelques jours de vacances. A leur retour, l'effectif aura changé. Les partants auront rejoint leur nouveau club et les trois recrues arriveront à l'USAP : Ben Volavola, Terry Philippart et Siua Halanukonuka. Un centre devrait prochainement compléter l'effectif pour la saison prochaine, l'USAP est en tout cas en recherche.

Photos

Atelier vélo pour l'USAP © Radio France - CM

Vélos et produits désinfectants juste à côté pour les joueurs de l'USAP © Radio France - CM

Tristan Labouteley et Lucas Dubois en plein effort © Radio France - CM

Tristan Labouteley en plein atelier ludique © Radio France - CM

Une sacrée cible à atteindre... © Radio France - CM

Lucas Dubois et Lucas Bachelier © Radio France - CM

Après nettoyage, changement de joueur sur les vélos © Radio France - CM

Tom Ecochard attaque le sprint © Radio France - CM

Après l'effort, Tom Ecochard désinfecte © Radio France - CM

Tom Ecochard en plein ménage © Radio France - CM

Quentin Etienne au tir couché © Radio France - CM

Atelier nettoyage aussi pour Alban Roussel et Sadek Deghmache © Radio France - CM

Alban Roussel plus fort que Martin Fourcade ? Pas encore © Radio France - CM

Sadek Deghmache s'essaye aussi à la carabine © Radio France - CM