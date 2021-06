PHOTOS - La fête à Biarritz après la montée du BO en Top 14

Les klaxons, les drapeaux, les cris de joies des biarrots après la montée du Biarritz Olympique en Top 14. Après une victoire aux tirs au but, les rouge et blanc prennent la dernière place disponible en Top 14 la saison prochaine, laissant l'Aviron Bayonnais en Pro D2.

Les rues de Biarritz en fête après la victoire du BO et la montée du club en Top 14. Ce derby entre Biarritz et Bayonne en match d'accession promettait d'être historique, il a tenu ses promesses. Le Biarritz Olympique s'est imposé aux tirs au but après une partie irrespirable qui s'était achevé par un 6-6 après les prolongations. Explosion de joie sur l'esplanade du Casino de Biarritz où était installé l'écran géant lorsque le capitaine du Biarritz Olympique Steffon Armitage inscrit le but libérateur qui envoie son équipe direct en Top 14 la saison prochaine.

Un match a suspense qui a tenu en haleine tous les supporters réunis sur l'esplanade devant le Casino de Biarritz où était installé un écran géant. Après les 80 minutes de match, 20 minutes de prolongations, la partie s'est achevée sur une égalité, et donc une session de tirs aux buts. Un match d'anthologie que n'oubliera jamais ce supporter les yeux rougis d'émotion "c'est le match le plus iconique de toute ma vie, même dans le futur, il n'y aura jamais ça". L'esplanade s'est vite vidée après le match, et la fête s'est poursuivie dans les rues de Biarritz avec des bals de klaxons, des drapeaux, et des cris de joie un peu partout.

Les Halles de Biarritz ont récupéré une bonne partie des supporters du Biarritz Olympique en liesse © Radio France - Anthony Michel