PHOTOS - Le RCT dévoile son nouveau centre d'entraînement

Toulon, France

Annoncé et financé (10 millions € HT) par le nouveau propriétaire du RCT, Bernard Lemaître, le centre d'entraînement et de formation du Rugby Club Toulonnais sort de terre en ce moment, à deux pas de l'actuel siège du club. Démarrés en octobre dernier, les travaux doivent s'achever en juin prochain... à l'aube de la saison 2020-2021. Après s'être inspirés de plusieurs clubs et Fédération, Bernard Lemaître et Thierry Ami, architecte, évoquent un centre d'entraînement "presque unique au monde" et "très au-dessus de Marcoussis" précise même Bernard Lemaître.

Un terrain synthétique couvert au milieu des bâtiments

Sur un espace de 9500 m², le nouveau centre d'entraînement se compose de 3 bâtiments en U : l'aile des professionnels est située au nord, à l'ouest le restaurant d'entreprise et les bureaux administratifs et au sud l'aile réservée aux jeunes joueurs en formation. Au milieu de ces bâtiments : un immense terrain synthétique couvert (35x70m). "L'idée est que toute une vie se développe autour de ce terrain... presque comme dans un campus où joueurs, coachs, membres du staff techniques, médecins, personnel administratif et jeunes joueurs tournent autour du stade pour entrer dans les différentes activités" explique Thierry Ami, architecte toulonnais en charge du projet.

En juin prochain, une pelouse synthétique remplacera les engins de chantier. "Le terrain sera comme une église au milieu d'un village" dit Laurent Emmanuelli, responsable du centre de formation du RCT © Radio France - Sophie Glotin

L’immense terrain couvert (70x35 m) sera protégé de la pluie, du mistral et du vent d’est par les bâtiments, tout en profitant de la lumière naturelle, comme le montre cette maquette. © Radio France - Sophie Glotin

L’aile Nord du bâtiment sera réservée aux professionnels : joueurs, entraîneurs, analystes vidéo et médecins. © Radio France - Sophie Glotin

En plus d’une piscine à 33° et d’un bassin de récupération à 10°, les joueurs disposeront au rez-de-chaussée du bâtiment d’une salle de musculation de 600m² . © Radio France - Sophie Glotin

L’espace balnéothérapie et la salle de musculation du centre d’entraînement offrent une vue sur un espace boisé. "Les joueurs auront l’impression d’être en pleine nature" dit l’architecte Thierry Ami. © Radio France - Sophie Glotin

Une terrasse sera aménagée au 1er étage du bâtiment nord pour que les joueurs se détendent et se reposent. « On installera des transats pour qu’ils puissent faire la sieste » dit l’architecte. © Radio France - Sophie Glotin