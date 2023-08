PHOTOS - Le RCT inaugure son nouveau Club House

C’est une nouvelle étape dans l’histoire du Rugby Club Toulonnais ! Le RCT a officiellement inauguré ce mercredi 30 août son nouveau Club House sur le site du Campus RCT, quartie Sainte Musse à Toulon.

Finie donc la vieille tribune qui permettait aux supporters d’assister aux entraînements ouverts au public ! Finis les préfabriqués qui accueillaient jusque-là une partie de la direction du club ! Désormais, un bâtiment flambant neuf propose sur 3000 m2 un restaurant de 240 couverts : "Le Muguet" est ouvert 7 jours sur 7 et retransmet tous les matchs du RCT (et de la Coupe du monde à venir). Le Club House, c’est aussi une nouvelle tribune de 220 places et un espace séminaire

Pour Bernard Lemaître, président du RCT, "le Club House a une véritable vocation sociale puisque ce lieu va permettre aux dirigeants, au staff et aux joueurs de rencontrer les supporters. C’est un lieu où tout le monde va supporter et fraterniser".

Avec ce nouvel équipement et le Campus RCT, centre d’entraînement dernière génération inauguré il y a 3 ans, le RCT est selon de nombreux observateurs un des clubs les mieux équipés au monde. C’est ce qui aurait d’ailleurs incité l’équipe d’Afrique du Sud, championne du monde en titre à choisir le Var comme camp de base pour la Coupe du Monde

Le Club House du RCT a coûté 18 millions d’euros financés à 90% par le RCT et 10% par les collectivités.

Le plafond du hall d'entrée du nouveau Club House du Rugby Club Toulonnais... et son impressionnante sculpture de ballons © Radio France - Sophie Glotin

Le Hall d'entrée du nouveau Club House du Rugby Club Toulonnais © Radio France - Sophie Glotin

La brasserie Le Muguet retransmet tous les matchs du RCT - RCT