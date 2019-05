PHOTOS - Le RCT « va totalement changer » promet le président Boudjellal

Le RCT tourne la page de la saison 2018/2019. Joueurs et staff ont été fêtés ce mardi 28 mai par plus de 2000 supporters lors d’une garden-party organisée au centre d’entraînement de Berg, quartier Ste-Musse à Toulon. Le président Mourad Boudjellal a annoncé de nombreux avantages pour les abonnés.

Toulon, France

A Toulon, plus de 2000 supporters du RCT ont assisté ce mardi 28 mai à la "der de Berg", la garden-party de fin de saison exceptionnellement organisée sur la pelouse du centre d’entraînement de Berg, qui va être en travaux pendant un an. Au cours de la soirée, Mourad Boujellal, président du Rugby Club Toulonnais, a répété à plusieurs reprises que son club "allait totalement changer"avec une nouvelle politique de recrutement, la transformation de Berg en véritable "pôle de performances" mais également de nombreux avantages pour les abonnés du club.

En plus d’annoncer la stabilité des tarifs des abonnements au RCT pour la saison 2019/2020, le président du RCT a dévoilé les autres avantages offerts aux abonnés :

Les meilleures places du Stade Mayol réservées aux abonnés

Gratuité des bus et bateaux-bus du Réseau Mistral les jours de match

Abonnement avantageux dans les parkings de la ville pour les jours de match

Tarifs avantageux aux buvettes de Mayol et création d’une buvette dans la tribune Finale

Les 6 matchs du Challenge Européen inclus dans l’abonnement

Mise en place d’un "abonnement fidélité" (Pour les supporters qui s’engagent à s’abonner 4 ans, la cinquième année est gratuite si le RCT ne gagne pas de titre)

Rencontres régulières avec les joueurs et le staff

La campagne d’abonnement pour la saison 2019/2020 démarrera le 5 juin prochain.

Au cours de la soirée, Mourad Boudjellal et Bernard Lemaître, nouvel actionnaire du RCT, ont présenté les travaux qui vont transformer "le centre de Berg en un véritable pôle de performances, unique en France" avec la rénovation de l’actuel stade, la création d’un terrain synthétique couvert et d’un lieu de vie commun au club et à l’association. Les travaux doivent démarrer au mois de juillet et devrait durer 13 mois. Mourad Boudjellal a également annoncé que la pelouse de Mayol allait être "en chantier" pendant plusieurs semaines. Conséquences : pas de matchs amicaux à Toulon cet été et les deux premiers matchs de la saison prochaine pourraient se jouer à l'extérieur.

Le président toulonnais Mourad Boudjellal a également officialisé les signatures de cinq nouvelles recrues pour la saison prochaine : les ailiers néo-Zélandais Bryce Heem (2 ans) et fidjien Masivesi Dakuwaqa (3 ans), l'arrière Gervais Cordin (Grenoble, 3 saisons), le centre Théo Dachary (Biarritz, 3 ans) et le troisième ligne Thomas Hoarau (Béziers/ 3 ans). D'autres noms pourraient être annoncés dans les semaines qui viennent mais le club a répété qu'il allait désormais s'appuyer sur les jeunes joueurs formés au club.

Plus de 2000 supporters ont envahi la pelouse du stade de Berg © Radio France - Sophie Glotin

Mathieu Bastareaud, en partance pour New-York, a été élu "meilleur joueur de la saison" par les supporters du RCT © Maxppp - Sophie Glotin