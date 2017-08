PHOTOS | Le Stade Montois dévoile la nouvelle tribune de Guy-Boniface

2.500 places assises, un salon panoramique, des loges plus spacieuses, des sièges plus confortables,... : le stade Guy-Boniface se dote cette saison d'une tribune flambant neuve ! Elle sera inaugurée ce vendredi soir, à l'occasion de la réception de Narbonne par le Stade Montois.

C'est le premier match de la saison de ProD2 à Guy-Boniface ce vendredi soir : le Stade Montois reçoit Narbonne, pour la 2e journée du championnat, après la défaite des Abeilles le week-end dernier 24 à 15 face au Biarritz Olympique au Stade Aguiléra.

Nouveauté de taille cette année à Boni : le club inaugure sa toute nouvelle tribune, qui comprend un grand espace de restauration, une salle de musculation et de fitness pour les joueurs, 2.000 places assises et couvertes pour le grand public, 500 places pour les loges des partenaires et des officiels, plus les loges en elles-mêmes, ainsi qu'un grand salon panoramique.

Le salon panoramique accueillera les entreprises ou les particuliers qui souhaitent bénéficier des places en loge, mais sans en réserver une complète © Radio France - Emmanuel Grabey

2.500 nouvelles places en tout, plus confortables, aux normes édictées par la Ligue Nationale de Rugby, qui veut faire des stades de rugby des enceintes aussi prestigieuses qu'en football, tout cela pour un coût de 4,5 millions d'euros, supporté notamment par la mairie de Mont-de-Marsan, qui était maître d'ouvrage. Ainsi, chaque place assise dispose d'une largeur de 45cm sur 80cm de longueur, c'est le standard des nouveaux stades pour ne pas être compressé contre son voisin, et ne pas regarder le match avec les genoux sous le menton, faute de place pour les jambes.

Les nouvelles loges ont déjà rapporté 500.000 euros

Le club de Mont-de-Marsan espère ainsi accueillir de nouveaux publics : "Il faut imaginer qu'aujourd'hui, un match de rugby est un spectacle familial, explique Jean-Robert Cazeaux, le président du Stade Montois. Il doit attirer des spectateurs autres que les supporters de rubgy, et il faut pour cela leur proposer un espace de restauration et des prestations à la hauteur de ce qu'ils attendent, notamment en terme de confort."

Sur ces nouveaux sièges, les spectateurs bénéficieront de l'espace requis par le cahier des charges édicté par la LNR © Radio France - Emmanuel Grabey

Plus de public, et plus de loges louées, cela signifie des rentrées d'argent supplémentaires pour le club. C'est une nécessité, dans la mesure où les clubs qui évoluent en ProD2 affichent désormais des budgets colossaux ! Ainsi, Nevers, qui vient tout juste de monter en 2e division, a mis 9 millions d'euros sur la table pour la saison, quand le Stade Montois dispose d'un budget de 6,7 millions d'euros. "On sait que dans les villes moyennes, les clubs ont des difficultés à développer leurs ressources, poursuit Jean-Robert Cazeaux. On sera toujours en dessous de clubs qui ont soit des mécènes, soit des agglomérations plus grandes qui ont un tissu économique plus important et un public plus large. Il est vrai que cette nouvelle tribune va contribuer à développer nos ressources. Ne serait-ce qu'avec les nouvelles loges, nous avons engrangé 500.000 euros, et je pense qu'on peut doubler la mise en considérant la tribune dans son ensemble, entre les places grand public et les loges."