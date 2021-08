PHOTOS - Le Stade Toulousain et l'USAP s'entraînent ensemble à Font-Romeu

Les vacances sont bel et bien terminées pour le Stade Toulousain. Nos champions de France et d'Europe en titre ont coupé un mois et demi après une intense saison. Ils ont repris l'entrainement il y a une semaine et sont en stage jusqu'à vendredi dans les Pyrénées Orientales, à Font-Romeu au Centre National d'Entraînement en Altitude. Ce mardi, et pour varier les plaisirs, ils ont eu droit à une séance d'entraînement collective avec les promus catalans de l'USAP. Environ 400 supporters étaient présents.

"On sait qu'on sera attendu partout"

Ugo Mola, le manager toulousain, apprécie cette confrontation d'avant-saison : "C'est toujours intéressant de voir ce qui se fait ailleurs même lors d'entraînements sans contact, ça met en lumière certains points à travailler". Le staff toulousain avait décidé d'offrir une vraie coupure à son groupe (six semaines) pour vraiment décompresser. "On sait qu'on a une préparation courte, c'est un choix, il fallait faire comme ça. Dans tous les cas il ne faut surtout pas que ce soit une excuse, on met le focus sur nos bases pour commencer le championnat dans les meilleures dispositions", dit Ugo Mola depuis Font-Romeu.

Le manager toulousain sait que le groupe sera attendu partout après l'incroyable saison passée : "C'est chouette et c'est très dur, on sait ce qui nous attend. Il faut qu'on soit très forts sur nos bases si on veut exister, je parle même pas de gagner, je parle d'exister. La saison est très longue, l'année dernière on a joué 35 matchs donc il faut qu'on soit très bons sur nos bases, rigoureux et se donner les chances de pouvoir gagner [...] on espère qu'on sera à la hauteur de tout ça".

Le Stade Toulousain jouera un seul match amical cet été, le vendredi 27 août à Nîmes face à Toulon. Reprise du championnat le dimanche 5 septembre à La Rochelle, à suivre en intégralité sur France Bleu Occitanie.