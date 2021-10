PHOTOS - Les Dragons Catalans découvrent Old Trafford

La tension est montée d'un cran (voire plusieurs) ce jeudi. Les Dragons Catalans sont arrivés en Angleterre et ont foulé la pelouse mythique d'Old Trafford avant d'effectuer la traditionnelle conférence de presse d'avant finale.

Les Catalans ont découvert de manière émerveillée l'antre des joueurs de Manchester United. Les yeux qui brillent, Michaël Goudemand a savouré : "c'est un stade vraiment grandiose. J'essaie de me rappeler où j'étais assis en 2013 quand je suis venu voir la finale avec mes parents. Je crois que j'étais tout là-haut, là je suis sur la pelouse et ça fait bizarre, c'est quelque chose de formidable. On a vu aussi les vestiaires avec tous les noms des grands joueurs de Manchester United, c'est magnifique. Ca nous habitue aussi pour samedi. Souvent on voyage le jour du match, là on a l'impression qu'on va jouer tout de suite mais il faut se calmer et on va arriver petit-à-petit à cette finale."

Notre reporter France Bleu Roussillon Bruno Onteniente vous fait découvrir les coulisses de cette arrivée à Old Trafford.

L'entraîneur Thomas Bosc dans les vestiaires d'Old Trafford © Radio France - BO

Les Dragons Catalans à Old Trafford © Radio France - BO

Le trophée de la Super League © Radio France - BO