Perpignan, France

Les drapeaux sang et or ont de nouveau envahi la place de la Victoire à Perpignan. Des milliers de personnes sont venues accueillir les Dragons catalans et la Cup, remportée samedi dernier à Wembley contre Warrington. Dans la nuit de samedi à dimanche, les supporters étaient déjà venus nombreux à l'arrivée des Dragons à l'aéroport.

On est venu en famille pour les Dragons catalans © Radio France - François David

Les supporters sont là pour accueillir les Dragons catalans et la Cup © Radio France - François David