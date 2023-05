PHOTOS - Les joueurs du RCT rentrent à Toulon, trophée de la Challenge Cup à la main

Plus de 500 supporters étaient là pour les accueillir. Aux cris de "On est des champions" ou bien "ils sont là les Toulonnais", les joueurs du RCT sont arrivés à l'aéroport de Hyères-Toulon cet après-midi, avec à la main, la Challenge Cup remportée vendredi 43 à 19 face aux Ecossais de Glasgow.

Les supporters, qui pour certains attendaient depuis le début d'après-midi, ont explosé de joie quand peu avant 17H00 le capitaine Charles Ollivon a poussé la porte du Hall de l'aéroport en brandissant le trophée argenté ! Le capitaine est ensuite passé devant tous les supporters qui ont pu toucher la Coupe... et même l'embrasser.

Un câlin pour Baptiste Serin

Les supporters ont également réservé une énorme ovation à Baptiste Serin, un des héros de cette finale sorti sur blessure*. Très ému par l'accueil, l'ouvreur tente de se frayer un chemin... avec ses béquilles. Le petit Robin lui propose un câlin pour le réconforter et pour le remercier de cette victoire européenne.

Cheslin Kolbe, lui, a séché ses larmes et dégaine même un immense sourire en voyant sa petite fille et sa pancarte :"Welcome home Dad, We love you"... Et elle n’est pas la seule ! C'est un véritable moment de communion qu'ont vécu joueurs et supporters Toulonnais. "Nous sommes là pour rendre les gens heureux et nous avons réussi notre mission. Mais ce n'est qu'un début, un tremplin. Les supporters doivent nous faire confiance et on va y arriver" conclue tout sourire le manager Pierre Mignoni.

* Bapiste Serin doit passer des examens dans les jours qui viennent

Les supporters ont pu toucher le trophée européen qui manquait à Toulon © Radio France - Sophie Glotin

C'est un véritable moment de communion qu'on vécu joueurs et supportes Toulonnais ce samedi à l'aéroport de Hyères-Toulon © Radio France - Sophie Glotin

Baptiste Serin, blessé lors de la finale et en béquilles ce samedi, a reçu un accueil très chaleureux des supporters © Radio France - Sophie Glotin

Robin, jeune supporter Toulonnais, rêvait de faire un câlin à Baptiste Serin pour le réconforter et le remercier © Radio France - Sophie Glotin