PHOTOS : Les rugbymen de l'EMBAR se mettent à nu

Belfort, France

Les rugbymen de l'EMBAR tombent le bas ! Une douzaine de joueurs du club de rugby du nord Franche-Comté (club né d'une Entente Montbéliard Belfort Ascap Rugby en 2011) ont posé devant l'objectif dans le plus simple appareil, et d'en faire leur calendrier 2019. Intitulé "EMBAR et des Hommes", il s'inspire du concept du fameux calendrier des "Dieux du Stade" mais en toute humilité et avec un casting plus "naturel". Le calendrier est destiné à faire mieux connaître du grand public le club qui évolue en Fédérale 3.

Une séance photos en toute décontraction, et sans complexe

Pas de maquillage, pas de studio de star. Juste un banc placé dans un appartement. Et un ballon ou une serviette pour préserver l'intimité de tous ces mannequins improvisés. 12 photos pour les 12 mois de l'année, en noir et blanc et en couleur. Le calendrier est surtout une publicité pour le club de rugby du nord Franche-Comté. Sans complexe et sans prétention pour Thibaud, arrière de l'équipe "_Déjà personne dans le club n'est fait comme tous ceux que vous pouvez voir dans le calendrier des Dieux du Stade. Mais l'objectif c'était de dire qu'il y a tous les physiques_, peu importe le gabarit que l'on a, on peut tous jouer au rugby. J'espère que ça plaira au maximum de gens et qu'ils apprécieront sans dire lui c'est le plus beau ou le moins beau".

Tous les physiques sont représentés dans le calendrier des rugbymen de l'EMBAR © Radio France - Hervé Blanchard

Ne surtout pas faire tomber le ballon !!!! © Radio France - Hervé Blanchard

Et Thomas, autre joueur à avoir posé sur ce calendrier, d'ajouter "_C'était un défi pour pas mal d'entre nous, sachant qu'on allait recroiser des amis dans la rue après, et finalement tout le monde a relevé le challenge. Si c'était à refaire, on le referait_". Les rugbymen de l'EMBAR offrent en prime, à tous ceux qui achètent leur calendrier, des places pour venir voir leurs matches. Leur nouveaux fans sauront du coup où faire signer les autographes.

"C'était un défi pour pas mal d'entre nous et il est réussi" - Thomas, joueur-mannequin de l'EMBAR © Radio France - Hervé Blanchard

Pour découvrir et profiter de l'intégralité du calendrier "olé olé" des joueurs de l'EMBAR, vous pouvez vous le procurer auprès des principaux partenaires du club (liste à récupérer directement auprès du club). Il est au prix de 10 euros en format A4 et 13 euros en A3. Si vous êtes intéressé, contactez directement le club de l'EMBAR via leur compte facebook