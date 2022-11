PHOTOS - Les Springboks entraînent de jeunes rugbymen du Var au Stade Mayol

Certains écarquillent des yeux et d'autres se regardent incrédules ! Une centaine de jeunes rugbymen varois ont du mal à réaliser ce qui leur arrive quand ils voient une vingtaine de joueurs et le staff de de l'équipe d'Afrique du Sud sortir du tunnel du Stade Mayol de Toulon pour venir s'entraîner avec eux !

Les Springboks, installés au Grand Hôtel des Sablettes de La Seyne-sur-Mer avant leur match de samedi contre l'équipe de France*, ont offert un moment inoubliable à 107 adolescents, scolarisés en "section rugby" dans 7 collèges du bassin toulonnais. Pendant une heure 30, les joueurs sud-africains ont dirigé des ateliers et one ensuite participé à des matchs. Un après-midi organisé par la mairie de Toulon, en partenariat avec l'Education nationale et la Ligue PACA de rugby.

Un rêve qui se réalise

C'est Noah, élève de 4éme au collège Django Reinhardt de Toulon, qui résume le mieux cet après-midi : "On a vraiment une chance incroyable, surtout à notre âge ! Nous n'avons que 13 ans et nous jouons sur la pelouse du Stade Mayol avec les champions du monde en titre ! C'est un rêve qui se réalise" raconte le Toulonnais, des étoiles plein les yeux.

Mais au cours de cet après-midi, on se demande parfois qui sont les adolescents et qui sont les champions du monde ! Entre deux plaquages et trois passes, les rires tonitruants des Springboks résonnent dans l'enceinte toulonnaise. Les joueurs et membres du staff sud-africains ont tous le sourire et s'appliquent à entraîner les rugbymen en herbe.

Pour Siya Kolisi, le capitaine qui vient de reprendre un adolescent après un plaquage hésitant, "diriger cet entraînement est une responsabilité. Nous voulons que tous les enfants aient l’occasion de jouer au rugby pour leur montrer comment faire et tout simplement partager un moment avec eux. C'est important car ils regardent peut-être à la télé Cheslin Kolbe et Eben Etzebeth. Ce sont leur héros et aujourd'hui, ils peuvent les toucher, leur parler. Un jour nous avons aussi été petits et nous voulons leur montrer que eux aussi peuvent réaliser de grandes choses dans leur vie !"

De jeunes collégiens de Toulon avec Chelsin kolbe et Siya Kolisi, capitaine des Springboks © Radio France - Sophie Glotin

Après avois dirigé des ateliers "plaquage" "passes" et "déblayage", les Springboks ont joué quelques matchs avec les collégiens © Radio France - Sophie Glotin

Les Sud-Africains ont pris beaucoup de plaisir à rencontrer les jeunes collégiens du bassin toulonnais © Radio France - Sophie Glotin

Après l'entraînement et une séance de dédicaces, les adolescents ont pu se prendre en photo avec les champions du monde, comme ici Eben Etzebeth et deux élèves du collège Django Reinhardt de Toulon © Radio France - Sophie Glotin

* France-Afrique du Sud, deuxième test-match de la tournée d'Automne, ce samedi 12 novembre à 21 heures au Stade Vélodrome de Marseille. Le match se joue à guichets fermés.