PHOTOS - Quand les rugbymen catalans se débrouillent sans vestiaires

Les temps sont durs pour le sport amateur. Ce week-end, sans vestiaires, sans club house, les clubs de rugby à XV ont dû se débrouiller. Exemples avec les clubs de Millas, du RACC et de Bompas.

Les compétitions de rugby à XV amateur vont-elles être gelées ? Ce devrait être annoncé ce mardi soir. Ce week-end, les clubs ont fait avec les moyens du bord entre ceux qui ont joué plus tôt pour pouvoir respecter le couvre-feu, ceux qui ont joué à huis-clos, ceux qui ont fait sans vestiaire. Ce n'est pas évident, mais c'est bien souvent pris avec le sourire, car derrière le gel des compétitions, certains craignent tout simplement pour la survie de leur club.

Du côté de Elne (battu à la Saudrune 21 à 13), on s'est changé dehors : "sous un abri et en prenant la douche au tuyau", a expliqué le coach Guillaume Vacher. Céret, samedi soir à Pamiers a joué à huis-clos : "c'était bien triste comme ambiance, ça ne donne pas envie de jouer, la situation devient vraiment très très compliquée", résume la présidente Cathy Calvet-Delcamp.

Les joueurs du RACC se sont vite rhabillés après le match, en bord de pelouse à Peyriac, "on se dépêche pour rentrer à temps avant le couvre-feu, ce n'est pas facile mais on continuera de jouer comme ça s'il le faut car si ça s'arrête j'ai très peur qu'on ne puisse pas repartir ensuite et que le rugby des villages soit en train de mourir", a commenté sur France Bleu Roussillon le président du club Christophe Saison.

À Millas aussi on garde le sourire, même s'il est crispé. Le club jouait dans l'Aude, à Argeliers. Les joueurs se sont changés en bord de terrain avant le match et ont ensuite pris leur douche dans un camping : "est-ce qu'on pourra continuer cette guignolade encore longtemps ? Je ne sais pas, mais on a quand même envie de continuer de jouer, car il en va tout simplement de la survie de nos clubs de villages", explique le dirigeant du club André Faliu.

Ces clubs, par l'intermédiaire de France Bleu Roussillon, vous font partager des moments de vie d'un week-end pas du tout ordinaire.

Le voyage de Bompas à Nissan (victoire 24 à 8)

A Nissan, préparation au match un peu spéciale pour les joueurs de Bompas

Pas de club house pour le repas d'avant match pour les joueurs de Bompas

Le déplacement victorieux (22-17) et animé pour le RACC à Peyriac

Le RACC, une famille plus soudée que jamais

Le rugby c'est bien ça en ce moment... on fait comme on peut !

Les vestiaires improvisés du RACC à Peyriac

Millas a composé à Argeliers pour l'avant match et l'après match (victoire tout de même 32 à 10)

On se prépare pour le mtahc du côté des joueurs de Millas

Préparation et straps d'avant match pour Millas

Les joueurs de Millas enfilent les maillots

Direction le camping pour les douches d'après-match

Direction le camping pour les joueurs de Millas

Une douche au camping, voilà de quoi souder encore plus les liens à Millas

Sans club house, on se débrouille aussi pour le début de la troisième mi-temps