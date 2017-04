PHOTOS - Revivez en images la Journée des Boucliers au stade Lesdiguières

Samedi, le stade Lesdiguières à Grenoble accueillait les clubs de rugby du comité des Alpes pour les finales de leur série. Un événement attendu pour ces rugbymen amateurs, leur finale de Top 14 à eux. À la clef pour les vainqueurs, un bouclier : leur bouclier de Brennus à eux. Retour en images.

Toute la saison, ils ont bataillé dur sur les terrains pour espérer pouvoir participer à cet événement. La Journée des Boucliers, "c'est un moment fort à vivre dans une saison, explique Benjamin, troisième aile du Grésivaudan , déçu après la défaite de son équipe contre le GUC Rugby. On se retrouve entouré avec tous les mecs qui viennent du rugby de la région, les amis sont là, la famille, les copains qui ont changé de club aussi." Et puis il y a aussi le stade Lesdiguières. Xavier, demi de mêlée de Saint-Jean-de-Maurienne, a "vu l'équipe de France jouer il y a une quinzaine d'années dessus, ça reste un mythe". "Ça nous transcende, il y a des joueurs pro qui ont joué ici, on a un degré de stimulation en plus", raconte Julien du club de Pont-en-Royans.

"Le plaisir ? C'est de se faire mal, de tout mettre dans la gueule des adversaires sur le terrain, puis à la fin du match d'aller boire un verre avec eux" - Pierre, joueur au GUC Rugby

Pierre l'avoue, "c'est peut-être un peu masochiste, mais c'est ça le rugby !" Gagner ? Évidemment c'est important, mais là n'est pas le but principal. La Journée des Boucliers c'est "avant tout un moment de partage" avoue Matias, capitaine de Vaulnaveys. Et qui dit moment de partage dans le rugby dit troisième mi-temps. Plus de fûts à la buvette ? "Pas de problème, à Vaulnaveys il y a ce qu'il faut dans le bar du centre quand on rentrera". Du soleil, de la bière (avec modération, évidemment), des chants de supporters (pas toujours très catholiques), des copains et de la sueur sur le terrain : une journée réussie pour les passionnés d'ovalie présents samedi au stade Lesdiguières.

Revivez en image la Journée des Boucliers au stade Lesdiguières à Grenoble

© Radio France - Paul Bohec

© Radio France - Paul Bohec

© Radio France - Paul Bohec

© Radio France - Paul Bohec

© Radio France - Paul Bohec

© Radio France - Paul Bohec

© Radio France - Paul Bohec

© Radio France - Paul Bohec

© Radio France - Paul Bohec

© Radio France - Paul Bohec

Tous les résultats de cette Journée des Boucliers à retrouver sur le site internet du comité des Alpes.