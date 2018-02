Déplacé au dernier moment de Brive à Bordeaux, cette rencontre entre les espoirs français et irlandais a attiré plus de 7 000 personnes dans les tribunes de Chaban Delmas. Les Bleuets, qui menaient 22-3 à la pause, ont marqué cinq essais par Romain Ntamack (2), Ibrahim Diallo, Demba Bamba et le demi de mêlée de l'UBB Jules Gimbert. Ses coéquipiers Cameron Woki, Maxime Lamothe et Iban Etcheverry ont aussi participé à la rencontre.

Les Bleuets pendant la Marseillaise. © Radio France - Justine Hamon

Comme à son habitude, le Bordelo-Béglais Cameron Woki a régné sur la touche. © Radio France - Justine Hamon

Avec un doublé, le Toulousain Romain Ntamack a été l'homme du match. © Radio France - Justine Hamon

Plus de 7 000 personnes se sont données rendez-vous dans les tribunes de Chaban Delmas. © Radio France - Justine Hamon

Le talonneur Maxime Lamothe, l'un des quatre joueurs de l'UBB à participer à la fête. © Radio France - Justine Hamon

Le manager de l'équipe de France U20, Sébastien Piqueronies a du apprécier la première période. La seconde, beaucoup moins. © Radio France - Justine Hamon

Quelques supporters du XV du Trèfle avaient trouve leur chemin jusqu'à Chaban Delmas. © Radio France - Justine Hamon

Le pack français, grosse satisfaction du soir. © Radio France - Justine Hamon

Le demi de mêlée du Stade Français Arthur Coville, capitaine des Bleuets. © Radio France - Justine Hamon

Cinq occasions de fêter des essais pour les Bleuets, comme après celui-ci, inscrit par Diallo. © Radio France - Justine Hamon

Délocalisée au dernier moment à Bordeaux, la rencontre a permis au stade Chaban Delmas de recevoir à nouveau l'équipe de France. © Radio France - Justine Hamon

Les Bleuets ont attendu la 78e minute, et l'essai du pilier briviste Demba Bamba pour se mettre à l'abri. © Radio France - Justine Hamon

Entrée en lice réussie pour les Bleuets, qui se déplaceront en Ecosse le week-end prochain. © Radio France - Justine Hamon