[PHOTOS] Rugby - Elite 1 Féminine : l'ASB domine Bobigny et s'offre un quart de finale à domicile

C'était LE match à ne pas perdre. La rencontre sur laquelle il ne fallait pas se louper. Les féminines de l'ASB l'ont parfaitement maîtrisée. Elles s'imposent largement face à Bobigny et s'ouvrent les portes d'un quart de finale à domicile.

Des sourires et de la joie au coup de sifflet final

Bayonne, France

Une première mi-temps en demi-teinte puis un festival offensif dans le 2ème acte. Hier soir, pour l'avant-dernière journée de la phase régulière du championnat Elite 1, les féminines de l'ASB ont battu Bobigny 44 à 10. Un succès retentissant avec 6 essais et un précieux bonus offensif. Elles sont désormais certaines de terminer 2ème de leur poule et donc de jouer un quart de finale à domicile début mai. C'est un performance historique pour l'ASB. L'an dernier pour leur remontée dans l'élite les bayonnaises avaient terminé 6èmes. L'ascension de l'équipe qui compte plusieurs internationales françaises et espagnoles est fulgurante.

La mêlée bayonnaise a dominé son adversaire du soir © Radio France - Amaia Cazenave

Les bayonnaises aussi à l'aise dans les airs © Radio France - Amaia Cazenave

Les bayonnaises peuvent se congratuler, elles ont atteint le premier objectif de leur saison © Radio France - Amaia Cazenave

Avant leur quart de finale à domicile, les bayonnaises devront jouer un dernier match de la phase régulière. Ce sera à Grenoble, face aux Amazones le 21 avril.