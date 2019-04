[PHOTOS] Rugby - Fédérale 1: Saint-Jean-de-Luz balaie Marmande et se qualifie en quarts de finale

Saint-Jean-de-Luz, France

Etre deuxième de la poule derrière Albi et jouer un quart de finale face à un des ogres de la Fédérale 1. Même dans leurs rêves les plus fous, les supporters du SJLO ne se sont sans doute pas fait ce scénario. Et pourtant... Saint-Jean-de-Luz est désormais dans la cour des grands.

Ce dimanche après-midi, pour le compte de la 21ème et avant-dernière journée de championnat Saint-Jean-de-Luz a atomisé Marmande : 61 à 10 en inscrivant 8 essais et en offrant un spectacle magnifique au public du Pavillon Bleu. Cette victoire bonifiée vaut plus que 5 points, peut être plus que toutes les autres car avant la fin de la phase régulière, les luziens sont désormais certains de terminer 2èmes de leur poule et donc de jouer les quarts de finale de la compétition. Une performance aussi spectaculaire qu'inattendue puisque le club sait depuis le début de la saison qu'il n'aura pas les moyens financiers de monter en Pro D2 face à des grosses cylindrées comme Rouen ou Albi.

Les luziens ont maîtrisé leur conquête © Radio France - Amaia Cazenave

Les luziens se sont libérés en 2ème mi-temps après un premier acte plus équilibré © Radio France - Amaia Cazenave

Festival d'essais avec 8 réalisations côté SJLO © Radio France - Amaia Cazenave

Avant ce RDV, Saint-Jean-de-Luz se déplacera à Lavaur, le 21 avril (15h) pour son dernier match de championnat de la phase régulière. Le quart de finale aller face à Rouen ou Valence Romans aura lieu le week-end des 27 et 28 avril au Pavillon Bleu. Match retour le 4 ou 5 mai.