PHOTOS : Saint-Étienne se prépare pour accueillir 8.000 supporters dans sa fanzone

La pièce maitresse de ce village rugby c'est évidemment l'écran géant : il mesure pas moins de 90m2. Les supporters pourront suivre jusqu'au dimanche 1er octobre, les trois premiers matchs du XV de France, les rencontres jouées au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne, ainsi que quelques autres confrontations (comme Angleterre-Argentine le 9 septembre à 21h). Pas moins de 8.000 supporters peuvent être accueillis.

L'écran géant doit être installé à côté de la grande scène. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Devant l'écran, une grand halle a été installée. Elle fait 14 mètres de haut, une ouverture de 40 mètres. Elle doit permettre aux supporters de s'abriter en cas de pluie ou en cas de fortes chaleurs. Une pelouse spéciale rugby a été posée pour permettre des démonstrations sportives.

La grande halle de 1.600 m2 avec une pelouse de rugby © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Juste derrière, le boulevard de la troisième mi-temps avec des buvettes ; au fond, côté zénith, des food trucks, et entre les deux, une zone ludique est prévue, avec parcours d'accrobranches, jeux gonflables, baby gym et jouets en bois,

Le parcours d'accrobranche installé au village rugby de Saint-Étienne © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Des concerts et des DJ sets sont également prévus. Et notamment Trois cafés gourmands vendredi 8 septembre à 19h ou Skip the Use le dimanche 1er octobre à 19h30.