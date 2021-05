PHOTOS - Soutiens et encouragements, la Charente-Maritime frémit à quelques heures de la finale Champions Cup

Tout le monde a sorti son maillot. Les banderoles et drapeaux jaunes et noirs se multiplient dans les rues, aux fenêtres des immeubles, sur les rond-points et même les bus pour soutenir le Stade Rochelais. Et sur les réseaux sociaux les supporters, maires, gendarmes et policiers partagent leurs plus beaux clichés.

Petit tour en image de la ferveur jaune et noire dans le département :

La gendarmerie de Charente-Maritime a réalisé une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La Ville de La Rochelle

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La mairie de Châtelaillon-Plage

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ainsi que la police de Charente-Maritime