PHOTOS - Top 14 : ils vont quitter l'UBB cet été

C'est devenu une tradition. A l'issue du dernier match à domicile de la saison (même si l'Union pourrait encore accueillir un barrage), le président Laurent Marti a remercié les joueurs qui quitteront le club en fin de saison. Clap de fin en Gironde pour Louis Picamoles, François Trinh-Duc, Alexandre Roumat, Ben Lam, Thierry Paiva, UJ Seuteni, Joseph Dweba, Enzo Baggiani et Ian Kitwanga.

Après 18 années de professionnalisme, Louis Picamoles va prendre sa retraite sportive. © Radio France - Justine Hamon

Son compteur affiche 253 matches de Top 14. A 36 ans, le troisième ligne international (82 sélections) va mettre un terme à une longue carrière. Arrivé en mars 2021 en provenance de Montpellier, Louis Picamoles avait souhaité relever un dernier défi avec l'UBB où il a apporté son expérience et son leadership. Actuellement blessé à un genou, il espère voir l'Union aller loin en phase finale pour pouvoir s'offrir un dernier frisson.

François Trinh-Duc va lui aussi tirer sa révérence. © Radio France - Justine Hamon

Clap de fin aussi pour son compère et ami François Trinh-Duc. A 35 ans, l'ouvreur avait rejoint Louis Picamoles l'été dernier comme "doublure de luxe" de Matthieu Jalibert. Les pépins physiques du jeune international lui ont permis de jouer beaucoup plus que prévu. 24 matches et l'espoir de finir sur un titre de champion de France, lui qui a perdu deux finales en 2011 avec le MHR et en 2017 avec Toulon.

Ben Lam lors d'un match face au Stade Toulousain. © Radio France - Justine Hamon

On ne reverra plus le Néo-Zélandais Ben Lam sous le maillot de l'UBB. L'ancien ailier des Hurricanes, arrivé en 2020, va poursuivre sa carrière en France du côté de Montpellier. Il aura été l'un des joueurs les plus utilisés par Christophe Urios avec à ce jour 47 matches, tous comme titulaire, et onze essais inscrits.

UJ Seuteni, l'un des joueurs que le club aurait aimé conserver. © Radio France - Justine Hamon

Lui aussi risque de manquer dans la ligne d'attaque girondine. Le club n'a pas pu ou pas su convaincre à temps Ulupano Seuteni, arrivé d'Oyonnax en 2018, de prolonger son contrat. Meilleur marqueur de la saison jusqu'ici avec huit essais, le Samoan va aller exercer ses talents au Stade Rochelais sans avoir pu atteindre la barre des 100 matches sous le maillot du club.

Thierry Paiva quitte à regret le club où il a été formé. © Radio France - Justine Hamon

UJ Seuteni fera le voyage en Charente-Maritime en compagnie de Thierry Paiva. Le Floiracais est un pur produit de la formation du club avec qui il a été champion de France espoir en 2016. Non conservé par le staff, le pilier gauche va donc intégrer l'armada rochelaise.

La joie d'Alexandre Roumat samedi dernier lors de la victoire face à Lyon (42-10). © Radio France - Justine Hamon

Lui veut donner un nouvel élan à sa carrière. Après cinq années en Gironde, Alexandre Roumat a choisi de rejoindre le Stade Toulousain. Le troisième ligne, qui a joué 101 matches sous le maillot de l'Union, croisera cet été la route du Toulousain Antoine Miquel qui fera le chemin inverse.

Joseph Dweba va retrouver le rugby sud-africain. © Radio France - Justine Hamon

C'est le seul joueur qui partira avant la fin de son contrat. Le talonneur sud-africain Joseph Dweba n'honorera pas sa troisième année. Il s'est mis d'accord avec l'UBB et repartira cet été dans son pays où il va rejoindre la franchise des Stormers. Il n'aura été titulaire qu'à six reprises en deux saisons.

Ian Kitwanga est annoncé à Soyaux-Angoulême. © Radio France - Justine Hamon

Enfin deux jeunes joueurs n'ont pas réussi à convaincre suffisamment le staff pour rester. Le troisième ligne camerounais Ian Kitwanga, qui a joué un match de Top 14 et marqué un essai, devrait rebondir à Soyaux-Angoulême. Départ aussi pour le pilier gauche Enzo Baggiani qui a fait trois apparitions cette saison pour un total de 40 minutes de jeu sous le maillot girondin.