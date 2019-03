PHOTOS - Top 14 : l'UBB remporte son bras de fer avec le Stade Français (26-12)

Par Arnaud Carré, France Bleu Gironde

L'Union Bordeaux-Bègles a mis du temps à se défaire samedi d'une équipe parisienne dense et accrocheuse. Retour en images sur un succès qui permet à l'équipe girondine de rester invaincue à Chaban-Delmas et dans la course aux phases finales.