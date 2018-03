L'UBB, 9e du Top 14, tente ce samedi de mettre fin à sa mauvaise série en accueillant Toulouse, 3e du championnat et en grande forme. Le 9e match de l'UBB au Matmut Atlantique depuis l'inauguration du nouveau grand stade de Bordeaux il y a trois ans.

14 février 2016 : l'UBB vainqueur du RCT pour sa 1re au Matmut

Mariage réussi en ce jour de Saint Valentin. Pour son premier match au Matmut Atlantique, l'UBB défie le triple champion d'Europe et, devant plus de 38 000 spectateurs, sort vainqueur d'un gros combat à l'issue d'un match sans essai qu'elle enlève grâce à une pénalité de Baptiste Serin.

14 février 2016 : UBB / Toulon (15-12) © Radio France - Olivier Uguen

2 avril 2016 : l'UBB subit la loi du Racing

Battue une semaine plus tôt par Clermont, l'UBB espère passer ses nerfs sur le Racing 92, privé de nombreux cadres. Mais, emmenés par un Johan Goosen insaisissable et auteur d'un doublé, les Franciliens, qui soulèveront le Brennus deux mois et demi plus tard, font cavalier seul et viennent sérieusement plomber les rêves girondins de phases finales.

2 avril 2016 : UBB / Racing (20-28) © Radio France - Yves Maugue

30 avril 2016 : victoire contre le Stade Français (35-25)

Un match où chaque équipe aura sa mi-temps. La première est tout à l'avantage d'une Union Bordeaux-Bègles qui plante trois essais et rentre aux vestiaires avec 19 points d'avance. La seconde voit les Parisiens inscrire à leur tour trois essais. Il faudra un sursaut d'orgueil et une réalisation de Metuisela Talebula pour voir les Girondins décrocher la victoire.

30 avril 2016 : UBB / Stade Français (35-25) © Maxppp -

29 janvier 2017 : une ASM accrocheuse (23-23)

Les deux équipes, qui figurent dans la même poule européenne, ne se quittent plus. Quinze jours après avoir perdu à Chaban-Delmas (6-9) en Champions Cup, l'Union retrouve les Auvergnats pour le compte du Top 14. Devant à la pause, les joueurs de Raphaël Ibanez sont ensuite victimes du réveil de l'ASM qui arrache le nul sur une pénalité de Stephen Brett.

29 janvier 2017 : UBB / Clermont (23-23) © Radio France - Justine Hamon

25 mars 2017 : l'UBB renverse le Stade Toulousain

Face à un Stade Toulousain en retard sur ses objectifs et quasiment obligé de venir s'imposer en Gironde, l'Union connaît une entame délicate, sanctionnée par un essai de Maxime Médard. La rencontre tourne à l'heure de jeu avec l'entrée sur la pelouse de Baptiste Serin. L'international remet son équipe sur les rails avant que Marco Tauleigne n'envoie Yann Lesgourgues sceller la victoire bordelaise.

25 mars 2017 : UBB / Toulouse (20-11) © Radio France - Justine Hamon

29 avril 2017 : l'Union battue par Toulon (13-26)

Pour son dernier match de la saison à domicile, l'UBB doit baisser pavillon face à un RCT en mode phases finales. La copie rendue par l'équipe girondine est beaucoup trop brouillonne pour espérer quoi que ce soit. La puissance toulonnaise est récompensée par des essais de Liam Gill et Guilhem Guirado. L'essai trop tardif de Jean-Marcellin Buttin n'y changera rien.

29 avril 2017 : UBB / Toulon (13-26) © Radio France - Justine Hamon

7 octobre 2017 : trois essais bordelais en 12 minutes

Encouragée par ses précédents succès sur Clermont et Montpellier, l'UBB espère bien accrocher un autre "gros" à son tableau de chasse. Le début de match fait craindre le pire, la bombe Tuisova fait des dégâts et Toulon domine. Après la pause, les joueurs de Jacques Brunel hausse leur niveau d'agressivité à l'image d'un maul de 30 mètres qui finit derrière la ligne. Survoltée, l'Union marque encore deux fois par Jean-Baptiste Dubié et Simon Hickey. Suffisant pour résister au retour varois et signer une troisième victoire de rang.

7 octobre 2017 : UBB / Toulon (30-27) © Radio France - Justine Hamon

23 décembre 2017 : une UBB héroïque fait tomber le leader La Rochelle

L'UBB accueille pour la première fois son encombrant voisin au Matmut Atlantique. Les rumeurs du départ de Jacques Brunel vers le XV de France empoisonnent l'avant-match. Sur la pelouse, l'Union se lâche et Geoffrey Cros aplatit après une interception. Mais les Maritimes profitent du carton rouge reçu par Jean-Baptiste Dubié pour revenir dans le match sur un essai d'Afa Amosa. A 14, les Girondins font corps et s'arrachent pour inscrire par Peni Ravai l'essai libérateur à deux minutes de la fin.