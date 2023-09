PHOTOS – Tout est prêt pour accueillir l’équipe d’Afrique du Sud de rugby à La Seyne-sur-Mer

Après un stage d ’une semaine en Corse , l’équipe d’Afrique du Sud de rugby est attendue ce dimanche dans le Var. Les champions du monde en titre doivent débarquer sur le port de Toulon dans la matinée après une nuit de traversée en Corsica Ferries.

Les 35 joueurs sud-africains et le staff rejoindront ensuite en bus leur camp de base : le Grand Hôtel des Sablettes-Hilton à La Seyne sur Mer : un hôtel 4 étoiles qu’ils connaissent bien puisque ils y avaient déjà séjourné en novembre dernier lors du match amical contre la France joué au Stade Vélodrome.

Mais pour ce séjour à enjeu mondial, le Grand Hôtel a décidé de hisser 4 drapeaux sud-africains sur son parvis. Tout le personnel porte également un pin’s aux couleurs de l’Afrique du Sud : "Les accueillir c’est pour nous une fierté et un honneur. Nous leur devons ce respect" indique Stéphane Lelièvre, propriétaire du Grand Hôtel des Sablettes. "C’est aussi pour nous une très grande responsabilité car la qualité de notre travail engage l’image du pays tout entier. Nous allons donc apporter toute l’attention possible aux joueurs sud-africains".

S'adapter aux demandes des nutritionnistes des Springboks

Deux étages de l’hôtel ainsi que le rez-de-chaussée ont donc été privatisés par les champions du monde en titre. Et une attention particulière sera apportée aux contenus des assiettes : "Nous avons la chance de connaître les nutritionnistes de l’équipe, nous savons donc ce qu’ils attendent de nos cuisiniers... et heureusement ! Car en novembre dernier, lorsqu’ils ont évoqué des poissons dont nous ne connaissions même pas les noms et des méthodes de cuisson de la viande très surprenantes. Cette fois, nous serons efficaces immédiatement" détaille le propriétaire de l'établissement.

Mais Stéphane Lelièvre ne se fait aucun souci : "Les joueurs sud-africains sont extraordinairement gentils et d’un respect incroyable. Ils pensent aux autres avant de penser à eux et s'excusent presque tout le temps d'être là. Leur caractère est totalement à l’inverse de l'image que donne leur carrosserie extérieure".

Tout un quartier attend les champions du monde

La gentillesse des Springboks, c’est aussi ce que retient Philippe, gérant de la boutique de souvenirs "Esprit Sablettes" : "En novembre dernier, ils sont passés à la boutique et on a eu un contact extraordinaire. Ils sont super agréables et très accessibles". Philippe a donc décidé d’installer une immense banderole au-dessus de son magasin "Welcome South Africa" et de décorer sa vitrine aux couleurs de l’Afrique du Sud : "C’est vraiment une fierté pour nous de les accueillir. Nous devons être à la hauteur des champions du monde !"

Les Sud Africains, qui joueront 2 de leurs matchs au Vélodrome, resteront aux Sablettes jusqu’au 9 octobre et la fin des matchs de poule. Ensuite, une autre équipe qualifiée pour les quarts de finale s'installera au Grand Hôtel et dans le quartier des Sablettes. (Programme complet des Sud-Africains dans la métropole ici )

Les drapeaux sud-africains flottent sur le parvis du Grand Hôtel des Sablettes © Radio France - Sophie Glotin