PHOTOS/VIDEOS - Coupe du monde de rugby : les supporters des Bleus déçus à La Rochelle

La Rochelle, France

Ils y ont cru ont chanté, chanté, crié, critiqué... La cinquantaine de fans de rugby rassemblé à La Renommée, près du Vieux-Port de La Rochelle, ont vécu passionnément la défaite des Bleus face aux Gallois (20-19). Et sa fin cruelle.

à lire aussi Coupe du monde de rugby : le XV de France éliminé par les Gallois en quart de finale

L'habituel fief des supporters du Stade Rochelais avait troqué le jaune et noir pour le Bleu, ce dimanche matin. Dès 8h30, alors que le coup d'envoi était à 9h15, il y avait du monde au Bistrot La Renommée. Des habitués, surtout, notamment certains qui avaient assisté la veille, à la victoire du Stade Rochelais contre le Racing 92. Avec même quelques supportes Ciel et Blanc.

La gérante, Christelle avait elle mis les petits plats dans les grands. Arrivée dès 6h, trois heures plus tôt que d'habitude, elle avait prévu brioche, saucisses, boudin, et 200 huîtres. Dans les verres, le café a vite cédé sa place à la bière et au vin blanc.

Le match commencé, juste après une Marseillaise entonnée avec vigueur, l’ambiance se tend....

Quelques minutes seulement, puisque les Bleus prennent les devants. Il mènent 10-0 après huit minutes, sur deux essais de Sébastien Vahaamahina et Charles Ollivon. Même si les Gallois réagissent en contre, le troisième essai bleu de Virimi Vakatawa, juste avant la pause, redonne confiance aux supporters. "Belle prestation, on est contents d'eux. On va gagner 30-20, annonce Eric, bière à la main.

Comment peut-on faire des gestes comme ça ?, Denis, après le carton rouge de Vahaamahina

Mais en début de seconde période, tout change. Sébastien Vahaamahina reçoit un carton rouge pour un coup de coude. "Quel imbécile !", entend-on dans le bar. "Comment peut-on faire des gestes comme ça ?",se désole Denis. "Maintenant, soit moralement ils reprennent le dessus, soit... Ca va être très dur. "

Les supporters tendus en seconde période. © Radio France - Thomas Coignac

Et ce sera finalement la deuxième option, avec un essai du Gallois Moriarty à la 74e minutes. Si certains suspectent un en-avant, et lancent quelques piques envers l'arbitre, d'autres tentent d'expliquer la règle : "C'est un arrachage, y a pas en avant". Tout le monde est unanime, les Français métraient mieux.

A écouter ci-dessous : le match, comme si vous étiez à La Renommée