Le champion de France en titre, le Castres Olympique, a présenté ce jeudi soir son nouveau maillot pour la saison 2018-2019. Les Tarnais changent d'équipementier et seront désormais habillés par l'italien Kappa.

Castres, France

Le CO a présenté ce jeudi son tout nouveau maillot pour la saison régulière 2018-2019. Équipés depuis quatre ans par le français Kipsta, les Bleus et Blancs travaillent désormais avec la marque italienne Kappa avec qui le club a signé un partenariat de trois ans.

➡️ Et voici les nouveaux maillots que porteront les joueurs du @CastresRugby lors de la saison 2018/2019 🔵⚪️#KAPPA4CO#TeamCO 🏉 pic.twitter.com/LavqngN6jO — Kappa 🇫🇷 ⭐️⭐️ (@KappaFrance) July 19, 2018

Largement présente en TOP 14, Kappa signe également les équipements de Montpellier, Bayonne et Grenoble. La marque est aussi partenaires de bon nombre de clubs de football, Angers, Lorient, Troyes et Bastia en France; Leeds, le Torino et Napoli à l'étranger.

Programme du CO avant le début du championnat

En août, deux matches amicaux sont au programme pour les Castrais : le samedi 11 août à Lacaune (Tarn) contre le Canada et le vendredi 17 août à Saint-Affrique (Aveyron) contre le club anglais de Sale. Le championnat de Top 14 démarre le dernier week-end d'août avec, d'entrée, la revanche de la finale de la saison passée : le 25 août, le CO se déplace chez le finaliste perdant, Montpellier. Premier invité à Pierre Fabre, le LOU le 1er septembre.

