A 20 ans "rien n'est impossible" chante Lorie, et cela se vérifie pour Pierre Bourgarit. Le talonneur d'à peine 20 ans est passé de la Fédérale 1 aux projecteurs du TOP 14, au point de devenir en quelques mois la révélation du Stade Rochelais. Il vient de prolonger son contrat avec le club maritime jusqu'en 2022.

Une dizaine de matchs depuis le début de la saison

Pierre Bourgarit a déjà une dizaine de matchs au compteur, deux essais inscrits et déjà des vidéos de ses plus belles actions sur internet comme cet impact sur le joueur des Wasp, Gaby Lovobalavu. Mais Pierre Bourgarit garde la tête sur les épaules : "Je le prends avec le sourire, je me fais brancher par mes potes que ce soit ici ou à Auch. Pour le moment, ça parle bien après le jour où ça ira moins bien on verra comment cela parlera sur moi".

8 ans de rugby et un contrat au Stade Rochelais

A son arrivée, l'été dernier au Stade Rochelais, Pierre Bourgarit avait déjà un fort potentiel ce qui ne l'a pas exempté de la préparation physique. Cela a été dur au début mais elle a payée reconnaît le préparateur physique Michele Colosio : "Il est en train de croquer à pleine dents et je pense que le parcours qu'il est en train de faire est loin de ce à quoi il pouvait s'attendre. Je ne vous cache pas que même pour moi cela a été une surprise. _C'est plutôt bluffant_".

Pierre Bourgarit est un pur produit du Gers. Il découvre le rugby à 12 ans à l'Etoile Gimontoise puis direction Auch comme un certain Pierre Aguillon, le centre du Stade Rochelais. C'est pour Pierre Aguillon, une preuve supplémentaire que les petits clubs forment des grands joueurs : "Cela montre quand même que dans les petits clubs, on arrive à former et à sortir des joueurs pour peu qu'on veuille bien regarder ces clubs, et qu'on veuille bien donner la chance aux jeunes joueurs français de jouer".

Un air de Dan Coles pour son capitaine

Au quotidien, dans les vestiaires et pendant les entraînements, Pierre Bourgarit est un coéquipier apprécié explique Michele Colosio, le préparateur physique du Stade Rochelais : "Pierre Bourgarit me plaît énormément car il me rappelle l'état d'esprit des jeunes joueurs quand j'ai commencé à faire ce métier. Cela fait plaisir de voir un garçon si naturel, si enthousiaste, si disponible".

Pour le capitaine des jaunes et noirs, Jason Eaton, Pierre Bourgarit lui rappelle un peu Dan Coles, le talonneur des All Blacks au jeu explosif. Depuis son arrivée au stade Rochelais, Jason Eaton a vu l'évolution de Pierre Bourgarit : "Il était timide au début mais plus il a joué, plus il a pris confiance. C'est un mec bien qui aime apprendre des autres". Le jeune talonneur reste concentré : "Quoiqu'il arrive, il faut continuer à travailler car rien n'est jamais acquis et puis de toute façon, plus t'en as plus t'en veux. Moi je me régale au niveau du rugby".