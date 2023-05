Pierre Brousset arbitre à la Coupe du Monde : "Le début d'une belle aventure"

Pierre Brousset (34 ans) fait partie des arbitres sélectionnés pour la Coupe du Monde de rugby en septembre prochain. Il sera à la touche, Mathieu Raynal sera lui le seul Français à officier au centre du terrain.

Vous êtes surpris par cette désignation ou pas ?

Une surprise oui et non parce qu'on travaille pour et on se fixe des objectifs pour y arriver. On espère y être. Puis la réponse définitive arrive et là, c'est un soulagement et beaucoup de joie. C'est la récompense de beaucoup de sacrifices, de beaucoup de travail fait depuis de nombreuses années. Avec un soutien permanent des proches. Il y a plein d'émotions qui arrivent parce qu'on se dit qu'on ne fait pas les choses pour rien et qu'on va valider une étape supplémentaire. J'espère que c'est le début d'une belle aventure.

Une aventure en France qui plus est...

Oui, on va pouvoir le partager avec des proches. La France est une terre de rugby, il va y avoir un engouement énorme autour de cette compétition. Je pense que ça va être un superbe événement à vivre.

Est-ce que ça met la pression ?

Je ne pense pas. On est encore loin, il faut déjà finir proprement la saison de top 14. C'est plus un état de concentration pour être prêt au bon moment. On sait ce qu'on a à faire. Ce sera juste être bien focalisé sur les bonnes choses au bon moment.

A quoi va ressembler la préparation ?

On a un stage fin juin en France. On va se retrouver à ce moment-là pour préparer les matches de préparation de l'été et pour tisser des liens également. Ensuite, on se retrouvera début septembre pour le début de la Coupe du Monde.

Vous serez seulement deux Français, c'est une déception ?

Bien sûr qu'on aurait aimé le partager avec de nombreux collègues. En France, il y a beaucoup de personnes qui ont le niveau pour y être. On aurait été quatre ou cinq, ça aurait été encore plus intéressant à vivre en terme de groupe mais je suis sûr que d'autres collègues auront la chance de postuler pour un prochain événement. On n'a jamais cessé d'avoir de bons arbitres. La transition a peut-être pris un peu de temps. Je ne suis pas inquiet pour l'avenir. La relève est là, ça se voit notamment sur les désignations en Champions Cup cette saison.