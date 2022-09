Le début de saison, son arrivée à Bayonne, le groupe, la Touraine, l'UBB... Pierre Huguet se raconte

Trois matches et une première titularisation à Paris contre le Stade Français. Malgré la défaite, il a fait forte impression dans le pack bayonnais, et à l'image des dix dernières minutes où l'Aviron Bayonnais a tenu sa ligne avant la pause face aux assauts parisiens, Pierre Huguet était l'un des premiers à ferrailler au ras pour défendre l'en-but ciel et blanc. Le troisième ligne de Bayonne (26 ans, 1,94 m pour 111 kg), arrivé à l'inter-saison de Carcassonne, était l'invité de 100% Rugby. L'occasion de revenir sur son parcours, son intégration dans le vestiaire et le jeu bayonnais.

Le Stade Français, match des regrets ?

Il ne faut pas ressasser cette rencontre. De toute façon, on n'a pas le temps de rester là-dessus. Il a fallu qu'on bascule vite. On a des échéances qui arrivent vite, importantes. Après, il faut qu'on garde en tête ce qu'il s'est passé et qu'on s'en serve pour la suite. Bien sûr, c'est rageant de ne pas revenir avec ces deux points du nul au minimum. On est aussi une nouvelle équipe. On a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont là. On découvre pour la plupart en aussi un peu ce championnat aussi. Mais on a une volonté de travailler et de faire bien les choses qui fait que je ne m'inquiète pas pour la suite dans le sens où, on regarde tous dans la même direction. C'est pour cela que je ne veux pas que je ne veux pas revenir sur ce match à Paris de manière trop négative.

La réception de Bordeaux-Bègles

Il est clair que ça va être une équipe totalement différente de celle qu'on a pu jouer en amical le mois dernier (victoire 25-10 le 20 août). De toute façon, ces matches de préparation ne conditionnent en rien la suite. Ensuite, on les a vus un peu plus en difficulté sur ces deux premiers matches de championnat, à Montpellier (défaite 29-19) et contre Toulouse (défaite 26-25). Ils ont su rectifier le tir contre Castres avec cette victoire (33-12). On est prévenu, on sait que ça va être un tout autre challenge. Maintenant, il faut, il faut qu'on gagne et c'est tout ce qu'on va chercher à faire sur cette réception. Chaque point aura son importance à la fin de la saison. Après, à domicile, on se doit on se doit de gagner, de gagner ses matches. On n'a pas la prétention de dire qu'on y gagnera tous, je pense, même si c'est l'objectif affiché.

Le public de Dauger

Une première incroyable. Franchement, une ambiance comme ça, il y en a très peu en France et il y en a peut-être même qu'ici, je pense. Forcément, on a envie de revivre ça et vite. On a un public qui nous pousse beaucoup. On a cette chance-là. Après, ils peuvent être durs quand il faut l'être, et encore heureux. Mais c'est vraiment un 16ᵉ homme qui nous pousse. Pouvoir jouer dans une ambiance comme ça, c'est une chance et il faut savoir savourer chaque moment qu'on peut vivre dans sa tête dans ce stade.

Son intégration à Bayonne et sa signature

Pour ce qui est du rugby, on a un super groupe de mecs. On est quand même pas mal de nouveaux. On arrive dans une équipe qui a tout de même vécu un titre de champion de France avec des joueurs qui ont vécu déjà pas mal de choses ensemble, mais ils sont très ouverts et qui nous intègrent très facilement. Donc c'est un plaisir. Et pour la vie ici, c'est compliqué au Pays basque, mais je m'adapte (rires). Côté passions, j'aime bien tout ce qui est sport nautique normalement, mais avec le rugby, c'est un peu compliqué à côté. Donc non, on patientera pour l'après-carrière, ça sera bien. Mais j'ai joué à Dax, le sud-ouest est une région que j'apprécie beaucoup, mais je ne suis pas là que pour profiter de la région.

J'ai eu la chance de signer assez tôt. Ça m'a donc permis de me retourner. J'avais déjà été déjà en contact par le passé avec Bayonne, ça ne s'était pas fait. Donc dès que j'ai eu cette opportunité-là, je ne savais pas si Bayonne allait évoluer en Pro D2 ou en Top 14 à l'époque. Mais bon, j'ai pris la décision de rejoindre un club qui avait un vrai projet, notamment au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau du budget, un club qui se donnait des moyens de faire mieux. Je me suis dit que c'était la bonne étape dans ma carrière. Ça faisait quatre ans à Carcassonne, on avait fini sur une belle note pour un club comme Carcassonne, qui avait connu dix ou onze ans en Pro D2 sans accès aux phases finales. Et pour moi, c'était le moment de passer à autre chose et de me mesurer à autre chose.

Son parcours, de Chinon aux bords de Nive

Je suis originaire de Touraine, de Chinon, pour ceux qui connaissent le vin. J'ai fait donc toute mon école de rugby jusqu'en cadets, d'ailleurs, j'étais entraîné par un Mauléonnais. Après, je suis parti à Tours en Crabos et après, j'ai eu la chance de rejoindre Dax, en espoirs d'abord, puis au centre de formation où il y avait Renaud Dulin et Jérôme Daret à l'époque. J'ai pu y effectuer mes premiers matches professionnels sur mes deux dernières saisons là-bas. Et par la suite, j'ai rejoint Carcassonne. D'ailleurs, ils me repèrent sur "le match de la mort", qu'on perd d'ailleurs avec Dax contre Carcassonne. Suite à ça, donc j'ai passé quatre ans à Carcassonne.

Son regard sur l'USC qui vient à Biarritz ce vendredi 23 septembre

Ils ont un bel effectif. Sur les derniers matches, contre Béziers (victoire 26-24) et à Vannes (défaite 34-21), ça a été un peu compliqué et encore, il y a eu de gros remaniements. Je pense notamment à Tim Agaba qui a joué au centre, alors qu'il est "huit" de formation. Ça n'a pas dû être facile pour lui. Mais ils peuvent poser des problèmes à beaucoup d'équipes. Il y a un ADN très fort de combat et c'est principalement ce qui ressort de cette équipe cette saison. Ça colle parfaitement à l'état d'esprit, à ce que veut mettre en place Carcassonne. Donc, je pense qu'ils peuvent poser beaucoup de problèmes.

Pour écouter l'intégralité de l'interview (15 minutes) de Pierre Huguet, c'est ICI.

Parcours