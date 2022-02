Pierre Mignoni s'engage pour quatre saisons au RCT

Ce mercredi, le président du Rugby Club Toulonnais, Bernard Lemaître, a annoncé l'arrivée de Pierre Mignoni la saison prochaine. Il quittera ses fonctions de manager à Lyon à la fin de la saison pour former un tandem avec l'actuel manager du RCT Franck Azéma.

Retour au bercail pour Pierre Mignoni. L'ancien demi de mêlée s'engage pour quatre saisons avec le RCT, un club qu'il connaît bien. Né à Toulon, Mignoni a terminé sa carrière sur la rade en 2011, avant d'entraîner les quatre saisons suivantes les arrières "Rouges et Noirs." Aux côtés de l'entraineur de l'époque Bernard Laporte, il avait par ailleurs remporté un Brennus (2014) et deux coupes d'Europe (2013 et 2015) avec le RCT.

En fin de saison, Mignoni quittera son poste de manager sportif de Lyon. "Nous avons formalisé un accord de quatre années avec Pierre et prolongé le contrat sur la même durée pour Franck" a précisé le président du RCT, Bernard Lemaître

Au bord du terrain la saison prochaine à Toulon, un duo d'entraineurs, façon Labit/Travers au Racing 92 : "Nous avons souvent été adversaires, j'ai beaucoup de respect pour Pierre assure Franck Azéma. Nous avons échangé et je suis persuadé que nous pouvons faire du bon boulot ensemble."

Par ailleurs Bernard Lemaître a affirmé que, même en cas de descente en Pro D2 la saison prochaine (ndlr : le RCT est avant-dernier du Top 14), le tandem restera le même.