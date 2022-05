Trois clubs sont déjà assurés d'être en phase finale du Top 14 : Montpellier, Bordeaux et le Castres Olympique. Les Tarnais peuvent même encore se qualifier pour une demi-finale directe à Nice. Pierre-Yves Revol, le président du CO, est notre invité ce mardi matin.

Pierre-Yves Revol, président du Castres Olympique : "Aller le plus loin possible"

Le Top 14 va livrer son verdict la semaine prochaine. On connaitra les six équipes qui disputeront la phase finale du championnat. Trois clubs sont déjà assurés d'en être : Montpellier, Bordeaux et le Castres Olympique ! Vainqueurs de Perpignan dimanche à Pierre-Fabre, les Tarnais sont donc assurés de jouer à minima un barrage à domicile. Ils peuvent même encore se qualifier pour une demi-finale directe à Nice. Pierre-Yves Revol, le président du CO, est notre invité ce mardi matin.

Bonjour Pierre-Yves Revol. J'imagine que vous êtes un président qui dort bien en ce moment?

Oui, parce que j'ai écouté le bulletin météo. Oui, le rafraîchissement permet, si vous voulez, leur permet un meilleur sommeil. Parce que dimanche soir il faisait très très chaud. Ce qui explique d'ailleurs une qualité de match, peut être, intermédiaire parce que le ballon était très très glissant ce qui ne se voyait pas à la télévision.

Fierté pour votre équipe? C'est ça que je voulais dire, évidemment.

n tout cas, une certaine sérénité après avoir atteint notre objectif initial du début de saison au terme d'un match imparfait qui n'était que l'aboutissement d'une première partie de saison au cours de laquelle nous avons été très réguliers et invaincu à domicile et qui a été assez bien géré par l'encadrement sportif.

Est-ce que le vrai objectif c'est quand même pas le Brennus?

Ecoutez, c'est un peu un lieu commun mais je pense que toutes les équipes qualifiées ensuite, dès lors qu'il reste deux ou trois matches maximum à disputer, s'engagent dans une nouvelle compétition et sont sept sur la ligne de départ. La nouvelle compétition, il n'y a que des compétiteurs. Donc l'objectif de tout le monde maintenant est d'aller le plus loin possible. Maintenant, de notre côté, ça ne va pas être un objectif claironné. Oui, on a l'intention de faire au mieux maintenant qu'on a franchi cette première phase.

Quelle est l'équipe favorite pour ce bouclier de Brennus selon vous Pierre-Yves Revol?

J'en sais rien, mais je pense que notre statut sera toujours celui d'outsider. Nous avons le 10ᵉ budget, la 11e masse salariale. Déjà être qualifié et probablement au détriment de clubs de grandes villes, ça traduit une certaine performance. Au delà de favoris, une équipe comme Bordeaux qui est excessivement régulière depuis deux ou trois ans, a été barrée par le Covid en 2019 alors qu'il survolait le championnat. Le Stade Toulousain peut évidemment revenir en fin de saison, à tout moment. Donc il y a de très grands clubs. Sans parler d'une qualification possible de Toulon qui viendrait alors un candidat.

Mais c'est vrai, Pierre-Yves Revol, on a beaucoup moins parlé du CO que de Toulouse, que de La Rochelle, que de Bordeaux, alors que vous êtes le club qui a engrangé le plus de victoires cette saison. Cela vous va bien d'avancer comme ça à pas de velours?

Moi, ça me gêne pas du tout. En tout cas, c'est un peu normal. Vous savez, on est un peu les représentants du rugby, des terroirs, du rugby des villes moyennes. Et une ville modeste, un peu enclavée, on en parle moins qu'une ville exposée. Et encore une fois, ça vient aussi de la configuration de notre effectif.

Vous avez envoyé moins d'Internationaux en sélection. Donc ça, forcément, ça vous donne une longueur d'avance sur Toulouse ou Bordeaux?

Ce n'est pas aussi clair que ça. Il y a les Internationaux français mais aussi les Internationaux étrangers. Il y a le fait que les clubs qui envoient des Internationaux ont quand même des indemnités donnés par la Ligue pour recruter d'autres joueurs pour les remplacer durant les matches internationaux. Donc bien sûr que c'est un handicap pour le Stade Toulousain qui a dix joueurs en équipe de France mais il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi des avantages en compensation et notamment la possibilité d'avoir d'autres joueurs au delà du salary cap des autres clubs.

Parlons quand même de ce qui marche un peu moins Pierre-Yves Revol au CO. Comment vous expliquez la difficulté de votre club à briller sur la scène européenne?

Pour la raison que je vous indiquais tout à l'heure vous savez. Encore une fois, même si le budget ne fait pas tout, nous avons le 10ᵉ budget, la 11e masse salarial. Ca ne nous permet pas d'avoir un effectif suffisamment large pour être certain de pouvoir jouer les deux tableaux. C'est compliqué. Déjà c'est compliqué sur un tableau national. Alors si chaque année on nous demande des résultats au niveau hexagonal et au niveau international, je ne sais pas si on pourra les obtenir. Déjà, le fait que nous soyons dans les meilleurs au niveau national, c'est un peu une anomalie si vous voulez. Alors voilà, c'est vrai qu'on n'est pas très performants en Europe, mais je pense que la situation de la ville, la situation du budget, fait qu'on devrait avoir un peu plus de mansuétude à cet égard des observateurs. Maintenant, rien ne dit qu'un jour ou l'autre, une année ou l'autre, peut-être qu'on y arrivera en coupe d'Europe.

Et justement sur la saison prochaine, vous avez beaucoup de départs, vous y voyez clair sur l'effectif?

Non on a très peu de départs. Non, non, on a très très peu de départs. On a un effectif très stable. C'est sans doute aussi une des raisons de la réussite du Castres Olympique. Depuis des années, on essaie de fidéliser vos joueurs le plus longtemps possible. On a quelques joueurs en fin de carrière.

Justement, Rory Kockott qui prend sa retraite pourrait faire partie du staff?

Oui, bien sûr. C'est une solution que nous examinons actuellement et j'espère qu'on trouvera un accord. En tout cas, c'est le souhait du club. On a un entraineur anglais qui regagne l'Angleterre et qui s'occupe particulièrement de la défense du CO. Et je pense que RoryKockott est très bien profilé pour le remplacer. Bon, on verra ça d'ici la fin de saison.

Dernier match de la saison régulière le dimanche 5 juin à Pau. Coup d'envoi 21h05.