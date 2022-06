Pierre-Yves Revol savoure la nouvelle finale de Castres : "Fierté de faire rayonner la ville"

Pierre-Yves Revol est à la tête du CO depuis plus de 30 ans et savoure une nouvelle finale pour son club. Quatre ans après la dernière fois au Stade de France.

On imagine un président heureux...

"Oui, comme à chaque qu'on arrive à déjouer les pronostics et à s'imposer contre ce qu'il y a de mieux dans le rugby français. Nous le club qu'on attend pas forcément. C'est toujours une grande fierté, avec nos moyens un peu plus modestes, d'arriver à challenger les plus grosses équipes avec des recettes qui sont un peu toujours les mêmes mais avec un collectif formidable, un coach à l'unisson... C'est beaucoup de bonheur."

2013, 2018, 2022... Castres s'invite régulièrement désormais ?

"On savoure cette nouvelle épopée. Elles interviennent à épisodes réguliers et au final ça fait de nous un club au palmarès non négligeable par rapport aux grosses écuries. On est assez fiers de ça, et je pense que c'est partagé par la population. Nous notre bonheur dans le rugby c'est de procurer de la fierté aux gens qui nous entourent. Faire rayonner une petite ville malgré toutes les difficultés qu'elle a."

Qu'est-ce qu'il a de particulier ce groupe cette année ?

"Le groupe de 2022 est largement aussi soudé que les précédents qui sont arrivés en finale. Cette année, il y a un groupe hyper solidaire. Il est peut-être encore plus riche sur le plan humain que les précédents parce qu'il y a des anciens comme Julien Dumora qui arrivent à transmettre ce qui fait notre force à une nouvelle génération qui a soif d'apprendre et qui est pleine d'humilité. Tout ça fait un alliage assez sympathique."