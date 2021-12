Rugby : le Stadium n'est pas encore plein à quatre jours du Boxing Day contre le Stade Français

Quelques places restent à vendre pour le pour le Boxing Day du Top 14 et la rencontre entre le Stade Toulousain et le Stade Français au Stadium. Les joueurs ont hâte d'en découdre.

C'est une semaine particulière que vit le Stade Toulousain. Après le report de sa rencontre de Coupe d'Europe contre les Wasps, les rugbymen ont rendez-vous avec le championnat... le 26 décembre, juste après les fêtes de Noël. C'est le Boxing Day du Top 14. Toulouse accueille le Stade Français au Stadium. Pour cette rencontre, plus de 30.000 billets ont déjà été vendus, nous indique le club, avec bon espoir que l'enceinte affiche complet ce dimanche. Le Stadium compte 33.000 places assises. Cela fait deux ans que Toulouse n'avait pas joué dans la plus grande enceinte toulousaine.

Surveiller les repas des joueurs ?

Large public, grand match, et préparation pas facile, avec ces entraînements qui se succèdent, le manque de rythme sans Coupe d'Europe, et les fêtes de fin d'année. Les joueurs seront laissés au repos les 24 et 25 décembre, mais pas question de finir le buffet de Noël, il faudra être en pleine forme dès le lendemain. "Les joueurs sont grands, responsables, acteurs de leur performance, ils savent ce qui est bon ou non, détaille Laurent Thuéry, l'entraîneur des arrières. On essaye de se préparer au mieux, de prendre en considération les fêtes, ces moments en famille qui sont importants car on n'est pas trop souvent là à la maison. C'est un équilibre qui n'est pas simple à trouver. "

Motivation intacte

Pour ce qui est de cette affiche, que certains appellent un Clasico du championnat, la motivation ne sera pas difficile à trouver, "bien terminer cette année 2021" qui aura été historique pour le Stade, pour Thomas Ramos. "Faire honneur au public qui va venir nombreux" pour Selevasio Tolofua, mais aussi pourquoi pas récupérer la tête du Top 14 à la fin de cette phase aller, en faisant mieux que Bordeaux-Bègles, qui jouera à Toulon lundi. Une chose est sûre, Toulouse pourra compter sur le soutien d'un Stadium qui sera probablement plein comme un œuf, pour fêter son équipe. Les derniers billets peuvent être achetés sur ce lien.