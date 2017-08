Plus de 8.000 places déjà vendues pour USAP - Bayonne

La vente des billets pour le match USAP - Bayonne se passe très bien. Le choc de cette première journée attirera aisément plus de 10.000 personnes.

Le premier match de la saison à Aimé-Giral remporte toujours un franc succès. Ce sera encore plus vrai pour celui de 2017/2018. En plus d'être le premier match de la saison, il y a aussi beaucoup d'attente autour de cette USAP et puis les deux matchs de préparation ont emballé les fans présents.

Dès le premier jour de vente de billets, la semaine dernière, plus de 500 étaient partis. La vente a continué sur un bon rythme. A quatre jours du match, un peu plus de 8.000 billets ont trouvé preneurs selon l'USAP. Ça représente en environ 3.000 billets vendus auxquels il faut rajouter les 5.500 abonnés (un chiffre en hausse de 15% par rapport à la saison prochaine).

Il y aura donc aisément plus de 10.000 personnes pour ce match contre les Basques. On devrait tourner autour des 12.000. Il faut bien sûr prendre en compte la météo pour ceux qui se décideront au dernier moment, sans oublier aussi la tenue du match Dragons Catalans - Leigh à 18h15 juste à côté : combien de personnes feront les deux matchs ?