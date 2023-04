Plus de places pour le dernier match de l'USAP à domicile cette saison

S'il fallait encore une preuve que les supporters sont à fond derrière l'USAP cette saison, la voilà. A peine 24 heures après l'ouverture de la billetterie pour le match USAP - Stade Toulousain, toutes les places ont été vendues ce mardi 25 avril.

ⓘ Publicité

Le samedi 13 mai prochain, les Sanch et Or joueront donc à guichets fermés pour la cinquième fois de la saison. Un moment "historique", selon le club. Et la promesse d'une ambiance de feu pour soutenir les hommes de Patrick Arlettaz pour leur dernier match de la saison à domicile.

Après la brillante victoire contre le Racing 92 , les supporters espèrent un nouvel exploit de leur équipe face aux leaders du Top 14. Auparavant, l'USAP, 13e du championnat, se déplacera à Lyon le 6 mai.