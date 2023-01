Plus de rugby au collège et au lycée après le grave accident de Mathias Dantin, joueur du Stade Bagnérais

Le rugby est suspendu "jusqu'à nouvel ordre". C'est ce qu'ont appris les proviseurs de collèges et lycées, dans un courrier envoyé par l'Éducation nationale le 16 décembre dernier. Une décision prise à la suite du grave accident de Mathias Dantin, 17 ans, mal retombé après un plaquage lors d'une rencontre scolaire UNSS (union nationale du sport scolaire), juste avant les vacances de Noël. Le joueur du Stade Bagnérais est devenu tétraplégique, et son club a levé une cagnotte pour le soutenir.

Un cas isolé

Une situation que déplore le Syndicat National d'Education Physique ( SNEP-FSU), principal syndicat chez les professeurs d'éducation physique, dans une lettre ouverte adressée au Président de la République. " Suspendre « jusqu’à nouvel ordre, la pratique du rugby sous toutes ses formes » au sein des associations sportives comme dans les rencontres UNSS est incompréhensible", écrivent les représentants syndicaux.

"Un accident dans le sport, aussi dramatique soit-il, ça arrive régulièrement en France, en escalade ou en ski. Pour autant certaines pratiques ont continué", explique Roland Dupin, professeur d'éducation physique au collège de la Serre de Sarsan, à Lourdes et membre du SNEP-FSU. Il estime que l'arrêt du rugby envoie le mauvais message aux parents d'élèves. "On va dire que les professeurs ne sont pas capables d'encadrer les jeunes. Faites nous confiance".

Une pratique encadrée

Alors que les élèves font leur rentrée ce mardi, les professeurs n'ont pas eu d'indications supplémentaires, mais "si on veut reprendre la compétition, il faut d'abord s'entraîner pour arriver en match avec une pratique à l'entraînement qui soit assez importante", précise Roland Dupin.Surtout que d'après lui "le rugby va continuer donc il faut l'encadrer".

Le professeur d'EPS se dit plus que favorable à la tenue d'une enquête sur l'incident de Mathias Dantin, "pour faire la lumière sur ce qu'il s'est passé, savoir s'il y a eu des manquements et rapidement disculper les professeurs". Une commission nationale composée d'enseignants, de membres de la Fédération Française de Rugby et de membres de l'UNSS, doit se réunir aujourd'hui pour statuer sur une éventuelle reprise du rugby en UNSS.