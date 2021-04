Plus que quelques jours pour imaginer le "Trophée Christophe Dominici"

Plus que quelques jours pour participer au concours et imaginer le "Trophée Christophe Dominici". Les projets doivent être envoyés d'ici le 15 avril aux Fils de Besagne, club de supporter du RCT à l'origine de ce trophée.

Lancée quelques jours seulement après la mort de Christophe Dominici en novembre 2020, l'idée des Fils de Besagne est actée par les deux clubs de cœur du joueur : le Rugby Club Toulonnais, où il a commencé sa carrière, et le Stade Français-Paris, où il a écrit les plus belles pages de son histoire sportive. Le "Trophée Christophe Dominici" sera donc mis en jeu dès la saison prochaine lors des deux rencontres entre le RCT et le Stade Français.

Déjà une dizaine de projets

Mais pour matérialiser et dessiner ce futur trophée, les Fils de Besagne organisent un concours "Pour Domi" (réglement à retrouver ici) ouvert aux supporters et à tous les créatifs. Une dizaine de propositions ont déjà été envoyées, précise Julien Perpère, président du club de supporters à l'origine de ce trophée : "Il y a déjà des idées très intéressantes. On y retrouve forcément, pour la plupart, la silhouette de Christophe et des rappels à Toulon, au Var - son département natal - et à Paris. Mais on peut encore imaginer plein de choses pour représenter le joueur et l'homme qu'était Christophe. Les artistes ou créatifs doivent également prendre en compte que ce trophée va perdurer dans le temps, et qu'il aura, forcément, une certaine _médiatisation_."

Jusqu'au 15 avril, 16 heures

Un jury réunissant le RCT, le Stade Français et les Fils de Besagne désignera le vainqueur. Les projets doivent être envoyés d'ici le 15 avril, 16 heures, à l'adresse suivante : filsdebesagne@orange.fr

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix