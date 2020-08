Plusieurs joueurs testés positifs au coronavirus au Rugby Club Nîmois

Les matches amicaux entre le RC Nîmois et le CO Berre sont reportés en raison du coronavirus

Les matches de préparation entre le Rugby Club Nîmois et les équipes première et espoirs du CO Berre XV prévus le samedi 29 août à Marguerittes sont reportés en raison du Covid 19. Le club de rugby nîmois annonce sur sa page Facebook que plusieurs joueurs ont été testés positifs. Les joueurs positifs vont respecter une quatorzaine avant de réintégrer le groupe. "Dans ce contexte, et parce que la santé des joueurs est et doit être la priorité, le Rugby Club Nîmois à pris la décision de reporter la rencontre au 4 septembre."

Le CO Berre va également faire tester ses joueurs afin de ne pas aligner des joueurs positifs face aux Nîmois.