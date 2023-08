PORTRAIT - Coupe du monde de Rugby : qui est Antoine Dupont, demi de mêlée du XV de France ?

Antoine Dupont en conférence de presse à Londres, le 10 mars 2023, avant le match du tournoi de rugby des Six Nations entre l'Angleterre et la France.

Faut-il le présenter ? Le palmarès d'Antoine Dupont est impressionnant. Sacré meilleur joueur du monde en 2021 et joueur européen de l'année, le demi de mêlée, 1,74 m pour 85 kg, accumule les titres depuis son arrivée au Stade Toulousain il y a six ans. Triple champion de France (2019, 2021 et 2023) et champion d'Europe (2021) sous le maillot rouge et noir, Antoine Dupont a aussi remporté le Tournoi des Six Nations avec le XV de France (2022).

Il compte à ce jour 48 sélections avec les Bleus, dont il est devenu le capitaine pendant la tournée d'automne 2022, et a marqué 12 essais avec le maillot tricolore. Surnommé le "ministre de l'Intérieur" pour sa capacité à se proposer en soutien à l'intérieur du jeu, ou plus simplement "Toto", il a également été élu meilleur joueur du Tournoi des Six Nations à trois reprises (2020, 2022 et 2023).

Où a-t-il commencé ?

Antoine Dupont commence le rugby à l'âge de 4 ans à Castelnau-Magnoac, la commune des Hautes-Pyrénées où il est né et a grandi, dans une famille où on pratique le ballon ovale. "Mon premier adversaire, c'était mon frère", confiait-il en 2022 dans l'émission Clique de Canal+. Il joue au Magnoac FC, le club de son village, jusqu'en 2011, année où il intègre le centre de formation du FC Auch (Gers). Antoine Dupont évolue au sein du club gersois pendant trois ans où il est repéré. Il est notamment sélectionné deux fois avec les moins de 17 ans, en Italie et contre l’Angleterre à Givors.

Après avoir disputé avec Auch la finale du championnat de France Crabos, le plus haut niveau amateur des moins de 18 ans, le Pyrénéen rejoint le Castres Olympique où il va se révéler pendant trois saisons (2014-2017). Il n’a pas encore 18 ans quand il signe un contrat Espoirs à Castres, et doit patienter avant de porter le maillot des professionnels, car il faut une dérogation. Antoine Dupont inscrit son premier essai professionnel en janvier 2015, en Coupe d'Europe face aux Harlequins. Pendant sa période castraise, Antoine Dupont sera appelé en équipe de France des moins de 20 ans à deux reprises pour disputer le Tournoi des Six Nations et le championnat du monde junior au Royaume-Uni.

Le sélectionneur du XV de France, Guy Novès, l'appelle pour la première fois en équipe de France le 8 mars 2017, pour pallier un éventuel forfait de Maxime Machenaud face à l'Italie, dans le cadre du Tournoi des Six Nations.

Où joue-t-il actuellement ?

Antoine Dupont évolue au Stade Toulousain depuis 2017. Avec le maillot rouge et noir, le demi de mêlée a disputé 71 matchs de championnat et marqué 28 essais. Il a également joué 33 matchs de coupe d'Europe et marqué 16 essais.

Le demi de mêlée fait partie des auteurs de la superbe saison de Toulouse en 2019, au terme de laquelle il soulève pour la première fois le Bouclier de Brennus. La saison 2020-21 et 2021-22 d'Antoine Dupont sont "exceptionnelles à tous points de vue" comme l'écrit le Stade Toulousain sur son site internet . "Il a joué un rôle prépondérant dans la conquête de la 5e étoile européenne du Stade, de son 21e Bouclier de Brennus, ainsi que dans le gain du Grand Chelem avec le XV de France, lors des Six Nations 2022."

Le Stade Toulousain est le club de cœur d'Antoine Dupont. Lorsqu'il était enfant, son grand-oncle l’emmenait au Stadium pour assister aux matchs dans le kop toulousain, les tribunes où se regroupent les supporters.

Et hors du terrain ?

Antoine Dupont est très attaché à Castelnau-Magnoac, le village pyrénéen où sont ses racines. Avec son frère Clément, il a rénové le domaine de Barthas, la métairie transformée hôtel-restaurant de ses grands-parents , où il a grandi jusqu'à ses 18 ans. Au micro de Julien Balidas, journaliste à France Bleu Occitanie, le demi de mêlée souligne "un attachement familial et sentimental très fort. Et aussi énormément de souvenirs d'enfance quand on jouait notamment dans le jardin".

Titulaire d'un master en management du sport, il a des goûts musicaux éclectiques, du rappeur Damso au chanteur Vianney, et il est un fervent admirateur de Frédéric Michalak et de Rafael Nadal. Consécration, Antoine Dupont a sa propre statue au célèbre musée Grévin à Paris.